Hun ble forsøkt truet til stillhet, men den finske journalisten Jessikka Aro lar seg ikke kneble så lett. Med boka "Putins troll" fortsetter hun kampen mot russisk desinformasjon.

– Til syvende og sist er det en informasjonskrig som pågår, forteller Jessikka Aro til Bok365.

Den finske journalisten som ble nødt til å flykte fra eget land etter propaganda- og hatytringskampanje av det russiske regimet. Det hele begynte med en artikkelserie om prorussiske nettroll.

Gikk i skjul etter trakassering på nett

Livet hennes er mer normalt i dag, men hun møter fortsatt trakassering på sosiale medier hver gang hun bruker stemmen sin til å uttrykke sin mening.

– Det er en stor hjernevasket befolkning der ute som ikke tror et ord av det jeg forteller og som føler seg berettiget til å verbalt gå til angrep på meg, forteller hun, og legger til: – Jeg får ganske ofte dødstrusler.

Likevel har hun valgt å skrive en bok som forteller historien til diplomater, forskere og andre som ble forsøkt truet til taushet. Nylig ble hennes bok Putins troll utgitt på norsk av forlaget Mangschou. Utgivelsen er støttet av Fritt ord.

Vil at boka skal være en øyeåpner

– Jeg har blitt mer takknemlig for folk og institusjoner som står opp i kampen for frihet, demokrati og menneskerettigheter, forteller hun. Aro er fortsatt offer for propaganda rettet mot sin person.

– Jeg håper boka kan tjene som en øyeåpner for alle, forteller Aro. Å skrive boka fikk henne selv til å se at Kreml virkelig forsøker å undertrykke og kontrollere befolkningen selv utenfor Russlands egne grenser. – Kreml ser etter måter å få valgt de utenlandske statslederne som vil tjene dem best, forteller Aro.

Mener det kreves koordinerte tiltak

På spørsmålet om hun mener sosiale medier-plattformene gjør nok for å stoppe falske nyheter, er svar nei. Hun mener sosiale medier burde bli strengt regulert for av nettopp denne grunn.

– Det er mange gode initiativ for å beskytte demokratiet mot troll og falske nyheter, men det er på langt nær nok, mener forfatteren.

Hun mener også at det er behov for en rekke koordinerte tiltak mellom vestlig etterretningstjeneste for å kunne avsløre de pågående påvirkningskampanjene i Kreml.

– For øyeblikket får vi bare vite om dem via årvåkne journalister som informerer offentligheten, sier Aro.

Til den bekymrede leser har hun ett råd: – Om du støter på russiske troll på nett, kan du alltids søke hjelp fra andre. Nettsamfunnet vil hjelpe deg.

– Du er ikke alene, smiler hun.