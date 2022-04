Brönte-bok reiser hjem

Boken er en miniatyr, på størrelse med et spillkort, og den inneholder ti upubliserte dikt signert den unge forfatterspiren. Den bærer en feilstavet tittel, A Book of Ryhmes by Charlotte Brontë, og teller 15 sider.

Forrige gang boken dukket opp var i 1916, da den ble solgt på auksjon i New York. Siden den gang har den vært regnet som tapt.

– Det vekker alltid følelser når en gjenstand som har tilhørt Brontë-familien får komme hjem. Og nå får denne lille boken komme tilbake til stedet der den ble skrevet, den er veldig spesiell, sier sjefkurator Ann Dinsdale.

Charlotte Brontës mest kjente verk er Jane Eyre, men hun ga ut flere romaner i løpet av sin levetid (1816–1855).

Boken ble solgt av en anonym selger til organisasjonen Friends of the National Libraries. De samlet inn 1,25 millioner dollar fra medlemmene for å finansiere kjøpet.