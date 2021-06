Booker-pris til David Diop

Fransk-senegalesiske David Diop er tildelt årets International Booker Prize for romanen "Om natten er alt blod svart".

– Denne historien om krig og kjærlighet og galskap har en skremmende kraft. Protagonisten er anklaget for trolldom, og det er noe ubehagelig med måten fortellingen virker på leseren. Juryen var enige om at den besettende prosaen og mørke innblikk rystet og forbløffet oss. At boken hadde trollbundet oss, sa juryleder Lucy Hughes-Hallett, da hun i går kveld offentliggjorde vinneren av International Booker Prize.

Prisen ble delt ut i en digital sending fra Coventry Cathedral, og det var den fransk-senegalesiske forfatteren David Diop som mottok prisen. Han ble med det den første franske forfatteren som tildeles prisen siden den ble innstiftet i 2005.

Senegalesisk krigshistorie

Diop ble tildelt prisen for romanen Om natten er alt blod svart (Cappelen Damm). Boka kom ut på norsk i fjor høst, og forteller historien om to senegalesiske blodsbrødre som kjemper på fransk side under første verdenskrig.

Romanen kretser kort fortalt rundt en senegalesisk ung mann som mister forstanden på slagmarkene under første verdenskrig, hvor hele 30.000 senegalesere mistet livet.

Boken ble også godt mottatt i Norge, hvor Dagbladets anmelder Jon Rognlien ga boken terningkast 6 og skrev at det er «forståelig at boka klatrer opp til de helt store litterære høyder» samtidig som han roste oversetter Tom Lotheringtons eminente arbeid med den.

Under flere oversettelser

Diop fikk et stort gjennombrudd med nettopp vinner-romanen Om natten er alt blod svart (Frère d’âme) i 2018. Boken ble nominert til alle de store litteraturprisene i Frankrike, og tildelt Prix Goncourt des lycéens. I Italia fikk den Strega-prisen for beste utenlandske roman i 2019, mens den i Nederland ble nominert til den europeiske litteraturprisen i 2020. Romanen er under oversettelse til en rekke språk.