BookBeat passerer en milliard i inntekter

Bonniers strømmetjeneste BookBeat viser sterk internasjonal vekst i 2023.

Strømmetjenesten BookBeat sine inntekter og antall betalende brukere vokste med 28 prosent i løpet av 2023. Totalt gikk inntektene fra 887 millioner svenske kroner i 2022 til 1,122 milliarder svenske kroner i 2023.

Over 70 prosent av inntektene kom fra andre land enn Sverige.

Antallet betalende brukere økte med 200 000 i 2023 fra 715 000 til 915 000.

– ­­­Å passere milliarden er en utrolig stor milepæle for BookBeat. Det kjennes nesten uvirkelig at tjenesten vi begynte å bygge for åtte år siden har blitt en naturlig del i over 900 000 mennesker sin hverdag over hele Europa. Samtidig som vi i 2023 økte inntektene med 28 prosent nådde vi også et positivt EBITA-resultat det fjerde kvartalet. Jeg er stolt over teamet som i fjor viste at ikke bare kan vi vokse, men vi lykkes også med balansekunsten å gjøre det på et lønnsomt og bærekraftig vis, sier Niclas Sandin, VD i BookBeat.

Største gruppen nye lyttere i 2023 var mellom 25 og 34 år gamle. Gjennom hele året betalte en BookBeat-lytter i snitt over 1500 kroner for lydboktjenesten. Av disse inntektene gikk majoriteten tilbake til forlagene og forfatterne.

– Ved å gjøre det enkelt å oppdage og lytte til bøker bidrar vi til vekst for hele bokbransjen. Et godt eksempel på det er at vi lykkes særlig bra med å lokke mennesker under 30 år til å kjøpe lydbøker for i snitt 1500 kroner årlig. Dette har gjort at vi siden lansering har betalt ut over 2,65 milliarder svenske kroner til forlagene vi samarbeidet med.

BookBeats mål for 2024 er å vokse med over 20 prosent, passere en million betalende brukere og vise et positivt EBITA-resultat for hele året. Starten av 2024 viser fortsatt en sterk utvikling og i januar nådde BookBeat sitt høyest antall nye brukere noensinne og økte veksten på alle markedene sett opp mot 2023. Det vises også i inntektene som vokste med 25 prosent i januar sammenlignet med året før.

– Vi har skapt et momentum som vi nå skal bygge videre på. På etablerte markeder som Sverige, Tyskland og ikke minst Finland, der for eksempel 300 000 av 5,5 millioner innbyggere allerede bruker BookBeat, ser vi fortsatt et stort potensial i å få enda flere til å prøve lydbøker for første gang. Det bekreftes av den sterke starten på året. Vi har også høye forventninger på våre nye markeder som Norge, Nederland og Polen i 2024, sier Niclas Sandin.