Bonnier Norsk Forlag fortsetter vokse

Regnskapsåret 2023: Bonniers norske datterforlag er først ute med tall fra året vi har bak oss. — I bransjen registrerer jeg noe dysterhet og frykt for fremtiden. Dette bildet deler jeg ikke. Bokbransjen er sunn, vital og full av muligheter, sier forlegger Alexander Even Henriksen.

Omsetningen i fjor beløp seg til 168 millioner kroner, en økning på 11 prosent sammenlignet med 2022. Det er verd å merke seg at veksten skjer i et allmennbokmarked som i fjor var tilnærmet stagnant.

Driftsresultatet (EBITDA) summerte seg samtidig til akseptable 6,5 millioner kroner.

– Først og fremst er jeg glad for at bokmarkedet holder seg så stabilt, til tross for all turbulensen i økonomien og i verden for øvrig. 2023 viste at bøker og litteratur fremdeles er relevante i folks liv – det blir kjøpt bøker i fullt monn, sier administrerende direktør Alexander Even Henriksen, og legger til:

– I bransjen hører jeg en del dysterhet og frykt for utviklingen og fremtiden. Dette bildet deler jeg ikke. Bokbransjen er sunn og vital og står seg godt i konkurransen om folks tid og oppmerksomhet.

Turbulent historie

Det er nå blitt seks år siden Petter Stordalen entret det norske bokmarkedet med Strawberry Publishing. Det medførte store omkalfatringer, ikke bare her hjemme, men også i Sverige og Danmark. Mot slutten av 2020 kjøpte så den svenske forlagsgiganten Bonnier ut Petter Stordalen og hans kumpaner. I 2022 skiftet forlaget navn fra Strawberry til Bonnier Norsk Forlag (BNF).

Fjoråret var det første regnskapsåret uten behov for å konsolidere oppkjøpte forlag inn i regnskapet.

– 2023 ble et godt år for oss. Spesielt er jeg glad for den attraksjonskraften vi nå har som et seriøst breddeforlag, som står for både store kommersielle suksesser, litterært viktige utgivelser og bøker som bidrar til samfunnsdebatten, oppsummerer Henriksen

Privilegert fokus

Mens de fire store konkurrentene til BNF (Cappelen Damm, Gyldendal, Aschehoug og Vigmostad&Bjørke) i disse dager sliter med nedbemanninger og kostnadskutt, burde den fremste og mest kapitalsterke utfordreren i forlagsbransjen dermed være i bra posisjon til å kunne ta nye markedsandeler.

– Vi er privilegerte som får ha fokus på allmennfeltet. Der flere av våre større konkurrenter må spre oppmerksomheten sin på vidt forskjellige bransjer, som utdanning og profesjon, er det godt å kunne samle all sin kraft på allmennmarkedet, sier forlagssjef Henriksen.

Da vi i går presenterte topplisten for lydbokstrømmingen, var nesten halvparten av titlene fra BNF. De digitale inntektene utgjorde i fjor noe over 30 prosent av de samlede inntekten i forlaget.

BNF hentet i fjor så mye som 70 prosent (120 millioner kroner) av den samlede inntekten fra det voksne skjønnlitterære markedssegmentet.

Sakprosa er fortsatt under oppbygging. Det samme er satsingen på barnelitteratur.