BookBeat inn i Spania og Italia

Spanske og italienske flyttere får tilgang til mer enn 700 000 lyd og e-bøker.

Lydbok-strømmetjenesten BookBeat går nå inn i Italia og Spania. Italienske og spanske lyttere får dermed tilgang til mer enn 700 000 lyd- og e-bøker.

Spania og Italia blir BookBeats 11. og 12. kjernemarkeder. Lanseringene kommer kun ti måneder etter lanseringen i Norge og åtte måneder etter at tjenesten gikk inn i Nederland og Belgia. BookBeat melder at de allerede har sikret seg distribusjon av bøker fra flere viktige spanske og italienske forlag, og lytterne i disse landene får nå tilgang til mer enn 700 000 lyd og e-bøker.

– På radaren lenge

Begge markedene har hatt en ekstrem vekst i lydbøker de siste årene. Salgsveksten for lydbøker i Italia var på 94 prosent i 2020 målt mot året før, og 137 prosent i Spania.

– Italia og Spania har lenge vært på radaren vår og vi er veldig glade for å endelig kunne lansere BookBeat der. Vi ser et kjempestort potensial i disse markedene. Kombinasjonen av kraftig vekst innen lydbokformat og at det er relativt få lydboklyttere så langt, gjør at vi har et veldig positivt syn på de fremtidige mulighetene her, sier William Jakoby, Head og Expansion & Business Development i BookBeat.

Fragmentert marked

– En av våre ambisjoner er å bygge markedet sammen med forlagene gjennom å øke etterspørselen etter lydbøker. Italia er et særlig fragmentert marked hvor eksklusive avtaler har stoppet markedet fra å nå sitt fulle potensiale. Forlagene taper inntekter ettersom bøkene deres kun er tilgjengelig på èn plattform, noe som etter vår mening heller ikke gagner lytterne. Vårt mål er å være en komplett plattform gjennom å jobbe med alle forlagene og promotere bøker vi tror og vet at folk har lyst til å lytte på, sier Niclas Sandin, CEO i BookBeat. – Vi ser frem til å lære mer om både italienske og spanske lytteres lyttevaner nå som vi endelig er tilgjengelig med egne lokale tjenester i begge markedene.