Bono skriver memoarer

Rockestjernen i gang med memoarene sine. «Surrender: 40 Songs, One Story» kommer i november.

Bono har ifølge Pitchfork allerede gitt en forsmak på første kapittel, i form av en opplesning han deler. Der forteller Bono hvordan han begynte å skrive U2s første singel Out of Control den 10. mai 1978 – på det som var hans egen 18-årsdag.

Surrender: 40 Songs, One Story utkommer 1. november både som hardcover og ebok, så vel som i form av en lydbok der Bono selv forteller. Boken vil inkludere 40 originaltegninger av U2-frontmannen.

«Med sin unike stemme tar Bono oss med fra de tidlige dagene under oppveksten i Dublin, deriblant det brå tapet av moren da han var 14 år, og til U2s usannsynlige vei til å bli et av verdens mest innflytelsesrike rockeband samt hans mer enn 20 år med aktivisme i kampen mot aids og ekstrem fattigdom», heter det fra forlaget Albert Knopf.

Nylig tro Bono og bandkollega The Edge fra U2 til med en 40 minutter lang overraskelseskonsert på undergrunnsbanen i Kyiv, nå et bomberom for den hardt prøvede befolkningen, sammen med det ukrainske bandet Antitilya.

Det var president Volodymyr Zelenskyj som inviterte Bono til å spille i solidaritet med det ukrainske folket, noe Bono kommenterte slik overfor bomberompublikummet:

– Det dro vi for å gjøre. Presidenten deres leder kampen for frihet i verden akkurat nå. Folket i Ukraina kjemper ikke bare for deres egen frihet, dere kjemper for oss alle som elsker frihet.