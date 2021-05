Bonnier reduserer eierandelen i Strawberry

I november 2020 varslet Bonnier Books kjøp av 70 prosent av Strawberry Publishing AS. Konkurransetilsynets innsigelser mot oppkjøpet har gjort at partene har valgt å endre eierfordelingen. Dette slik at Bonnier nå blir minoritetseier.

Strawberry Publishing AS består av allmennforlagene Strawberry Publishing og Bastion Forlag, som begge opererer i det norske bokmarkedet innen segmentene skjønnlitteratur, sakprosa og barne- og ungdomslitteratur.’ Rudels: vi skal bli en ledende aktør ─ Forlagsvirksomhet handler om å jobbe med de beste forfatterne og gi ut fantastiske bøker. For å kunne gjøre det på best mulig måte, trenger man fred og ro, så da det viste seg vanskelig å få godkjent majoritetservervet av Strawberry Publishing, har vi isteden blitt enige om denne minoritetsløsningen. For en ting er sikkert, jeg er helt overbevist om at medarbeiderne, forfatterne og våre medeiere vil fortsette å bygge Strawberry Publishing til en ledende aktør i norsk bokbransje, sier Håkan Rudels, administrerende direktør Bonnier Books. Stordalen: Bonnier er vår drømmepartner ─ Bokbransjen er i store omveltninger og i det terrenget passer det oss perfekt å være raske og offensive, samtidig som vi rigger oss for en digital framtid. Bonnier Books er vår drømmepartner ─ de har tyngden, historien og forlagsmusklene vi trenger for å fortsette vår vekst og drive konkurransen i den norske bokbransjen, sier Petter Stordalen, medeier i Strawberry Publishing. Henriksen: Vi får nå arbeidsro ─ Å få Nordens største forlagskonsern med på laget er en stor tillitserklæring, og en drøm som har gått i oppfyllelse. Vi får muskler og arbeidsro til å fortsette å bygge et av Norges ledende forlagshus, og det blir det lettere å bringe norske forfattere ut i verden, sier Alexander Henriksen, administrerende direktør i Strawberry Publishing. Aksjekjøpet i Strawberry Publishing er ikke meldepliktig til Konkurransetilsynet. Konkurransetilsynet kan derimot pålegge partene å melde transaksjonen. 0 Delinger