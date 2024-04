Bokslukerprisen til «Evighetsspillet»

Unge lesere på mellomtrinnet har kåret Evighetsspillet (Figenschou forlag) av Hanne Gjerde Buch, illustrert av Jenny Synnøve Naustan, til vinner av Bokslukerprisen 2024.

– Det er helt uvirkelig, nå er jeg skikkelig glad! Tusen takk til alle dere som har sittet i juryen og gjort en så god jobb med å vurdere alle bøkene. Jeg vil takke Jenny som har laget illustrasjonene til boken, og Anitra og c som utgir bøkene mine. Så ønsker jeg å takke barna mine som har gitt meg veldig gode innspill til boka, og familie og venner som heier på at jeg skal skrive. Jeg håper dere som har deltatt i Bokslukerprisen har fått lyst til å lese mer. Tusen, tusen takk for prisen, sa en stolt og rørt vinner, Hanne Gjerde Buch, foran en fullsatt sal med unge lesere på Sentralen i Oslo.

De øvrige superfinalistene var Udyr av Ingvild Bjerkeland (Cappelen Damm), Krypto: Dypfryst av Hans Jørgen Sandnes (Gyldendal), I natt er vi usynlige av Arne Svingen (Gyldendal) og Historia om Erling Braut Haaland av Ørjan Zazzera Johansen, illustrert av Thomas Kirkeberg (Samlaget).

– Alle superfinalistene er lest grundig av juryklassene og godt likt av mange elever. Det kommer tydelig fram i anmeldelsene og vurderingene av bøkene. Dette er kremen av kremen blant barnebøker gitt ut i 2022/2023, men til slutt må det stå igjen en vinnerbok. Vi gratulerer forfatter Hanne Gjerde Buch og illustratør Jenny Synnøve Naustan med Bokslukerprisen 2024 for Evighetsspillet, sier prosjektansvarlig for Bokslukerprisen i Foreningen !les, Christian Goveia Jacobsen.

Årets juryklasse var 6. trinn ved Hisøy skole (Agder), 7B ved Grannes skole(Rogaland), 5./6. trinn ved Stanghelle skule (Vestland), 6. trinn ved Volden skole (Vestfold), 5A ved Krokstad skole (Buskerud), 6. trinn ved Bytårnet skole (Østfold), 7. trinn ved Godlia skole (Oslo), 7. trinn ved Valldal skule (Møre og Romsdal) og 5. trinn ved Longyearbyen skole (Svalbard).