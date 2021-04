Bokslukerprisen til 125 000 elever

Bokslukerprisen blir også neste skoleår et tilbud for hele mellomtrinnet.

Bokslukerprisen ble etablert i 2014 og arrangeres av Foreningen !les. Nærmere 350 000 elever har deltatt i prosjektet hittil. Takket være midler fra Utdanningsdirektoratet får elever på mellomtrinnet også delta i Bokslukerprisen skoleåret 2021/22.

Prosjektansvarlig i Foreningen !les, Troels Posselt, er svært fornøyd med at så mange unge lesere blir inkludert i prosjektet:

– Bokslukerprisen ønsker å gi barn gode leseopplevelser og å ta meningene deres på alvor. Vi vet at leselyst og engasjement for lesing er kjempeviktig for barn i denne aldersgruppa, og det er mange barn som er ivrige etter å både lese og mene noe om det de har lest. Vi er derfor veldig glade for at Utdanningsdirektoratet igjen bidrar til at alle barn på mellomtrinnet kan få være med på Bokslukerprisen, sier han.

Kårer vinner denne uken

I Bokslukerprisen får alle påmeldte elever en egen antologi med ti utdrag fra norske bøker for aldersgruppen 10-12 år. Utover høsten leser og stemmer elevene fram fem superfinalister. Disse fem superfinalistene leses så fra perm til perm av utvalgte juryklasser fra ulike steder i landet.

Juryklassene stemmer deretter fram sin favoritt. Fredag 23. april offentliggjøres hvilken bok som vinner Bokslukerprisen 2021.

Antologien for neste skoleår blir klar i løpet av mai. 48 anmelderklasser på mellomtrinnet har blant annet bidratt i arbeidet med å velge ut hvilke bøker som skal være representert.

Posselt lover gode leseopplevelser:

– Vi har fått god hjelp fra klasser i hele Norge til å finne titler til antologien. Den kommer garantert til å inneholde en spennende liste med kvalitetstitler innen ulike sjangere. Det betyr mange gode leseopplevelser for klasser som melder seg på Bokslukerprisen 2021/22.