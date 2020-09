Bokmässan med 370 000 visninger

– Året program har fått en fantastisk spredning, sier programsjef ved Göteborg-messen, Oskar Ekström.

Årets Göteborg-bokmesse var den første i heldigitalt format. Seerne kunne benke seg foran i sine skjermer og få med seg hele 382 programpunkter – strømmet live fra torsdag til søndag forrige uke på Bokmässans egne plattform: Bokmässan Play.

Hele 378 000 visninger har det vært, med seere fra hele verden:

– Året program har fått en fantastisk spredning, og de første tallene er veldig fine. Våre mediepartnere sier også at vi kan regne med mye trafikk i ettertid, sier Oskar Ekström, programsjef på Bokmässan i en pressemelding.

– Bokmässan Play gir oss en helt annen mulighet til å nå ut, ikke bare under de fire messedagene, men også over tid og geografiske grenser. Nå ser vi frem mot å følge hvor mye programmet spres i løpet av høsten, sier Ekström.

Bokmässan oppgir ikke hvor mange unike seere som ligger bak visningstallene. Programmet har vært strømmet flere steder enn i seernes stuer. Blant annet har en rekke svenske bibliotek og kulturhus strømmet programmet, så vel som flere bokhandlere.

– Resultatet er storslagent

Gjennomsnittlig har hver programpost hatt 979 visninger. Nå ser Bokmässan frem til å evaluere årets messe:

– Vi kommer til å fortsette å utvikle Bokmässan Play, sier Ekström.

Messesjef Frida Edman uttalte til BOK365 i forkant av messen, at de ser på den digitale utviklingen som en investering i fremtiden:

– Jeg ser stort potensiale i fremtiden for slik en tjeneste. Et norsk digitalt spor med norske forfattere for et norsk publikum? Internasjonale forelesninger som holdes digitalt? Deler av Bokmässan som også sendes digitalt? Det er mange spørsmål, og vi må se nærmere på dem i høst, sier Edman.

Hun er godt fornøyd med gjennomføringen av årets messe:

– Den omstillingen vi har gjort har vært utfordrerne, men også kraftfull, og resultatet er storslagent. Jeg er utrolig imponert over kollegene mine som har lykkes med å ta frem konseptet på å så kort tid og vil også rette et stort takk til alle forlag, samarbeidspartnere, forfattere og seerne, sier Frida Edman.