Kokkejævel til topps

Den skjønnlitterære lista toppes fortsatt av Karin Fossum. Ny i toppen er Bjørn F. Rørvik med sine Bukkene Bruse og som denne gang reiser til syden. Tom Egeland debuterer også sterkt med sin nye roman Kongen. Hele fem nykommere er inne på lista.

Lista for generell litteratur toppes av to nykommere. Begge omhandlende mat: Asbjørn Sandøy og Desirée Andersen. Neste nykommer i toppen er Jørgine M. Vasstrand, helt oppe på fjerdeplass. Siste nykommer er Henrik H. Svensen med sin fascinerende fortelling om byen som ble skapt av lava, is og mennesker. Under asfalten: Oslos naturhistorie gjennom to milliarder år.

Forfatter Tittel Forlag Forrige uke Antall uker 1 Karin Fossum Bakom synger døden Cappelen Damm 1 3 2 Bjørn F. Rørvik Bukkene Bruse drar til syden Cappelen Damm Ny 1 3 Jørgen Jæger Hjerteløs Capitana 2 5 4 Heidi Linde Hva hun klager over når hun klager over husarbeidet Gyldendal 3 5 5 Tom Egeland Kongen Capitana Ny 1 6 Frode Øverli Pondus: 25 år med Liverpool Strand 7 2 7 Jørn Lier Horst Jakten på den siste dinosauren: Detektivbyrå nr. 2 Canoa 4 10 8 Gaute Heivoll Drøm om de levende Tiden 9 3 9 Malin Falch Kråkesøstrene: Nordlys: 3 Egmont 8 22 10 J. L. Horst / T. Enger Slagside Capitana 6 6 11 Elias og Agnes Våhlund Forsvunnet: Håndbok for superhelter: 5 Kagge Ny 1 12 Silje O. Ulstein Krypdyrmemoarer Aschehoug Ny 1 13 Ketil Bjørnstad Verden som var min: Bind 6: Siste tiåret Aschehoug Ny 1 14 Katrine Wessel-Aas Sommeren på Oaktree Manor Pitch 10 2 15 Sam Taplin Lyder i skogen Gyldendal 12 11

Forfatter Tittel Forlag Forrige uke Antall uker 1 Asbjørn Sandøy Kokkejævel: Livet mellom måltidene Kagge Ny 1 2 Desirèe Andersen Desirèes sunne matpakkebok Pilar Ny 1 3 I. Bergtun og I. V. Lysne Sy med Ingrid og Ingrid Kagge 1 2 4 Jørgine M. Vasstrand Råsterk hjemme Egmont Ny 1 5 Berit Nordstrand Omstart 30 Gyldendal 2 25 6 Anna Fiske Hvordan begynner man på skolen? Cappelen Damm 4 14 7 Ida Gran-Jansen Barnemat: Helt enkelt Nord 8 8 8 Stine Viberg Friluftsstrikk til store og små fra Northern Knitting Gyldendal 6 3 9 Victoria F. Skau Journal for skoleåret 2020/2021 Kagge Inn på nytt 7 10 Marte Hasselø Tidløs barnestrikk fra Clara Knitwear Gyldendal 5 2 11 Irina Smit Happy foods Gyldendal 3 2 12 H. Montgomery / E. Sæther Ungdomsårene : 13-19 år Pilar 14 16 13 Einar Tørnquist TørnQuiz: Vol.2 Scientia 13 20 14 Henrik H. Svensen Under asfalten Kagge Ny 1 15 Per R. Lauritzen Norges vakreste bilturer Vigmostad Bjørke 12 9