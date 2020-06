Bokhandel rasert i Minneapolis

Minneapolis har på mange måter vært episenter for urolighetene som nå utspiller seg i USA. Det var i denne byen 46 år gamle George Floyd ble drept av en politimann for en drøy uke siden, og byen har siden den gang sett mange demonstrasjoner og flere voldelige sammenstøt.

I tillegg har flere også sett til snitt til plyndring og hærverk, og byens bokhandlere har ikke vært spart for vandalismen. Flere av bokhandlene har nylig gjenåpnet, etter å ha stengt dørene i mars grunnet coronapandemien, men har nå igjen sett seg nødt til å stenge dørene av hensyn til sikkerheten til de ansatte.

Og tragisk nok virker det som det er de små, uavhengige bokhandlerne som er blitt hardest rammet.

Brent til grunnen

To kjente indiebokhandlere i byens Midtown-område har opplevd å få butikken fullstendig rasert. Uncle Hugo’s Science Fiction Bookstore og Uncle Edgars Mystery Bookstore ble fullstendig brent ned til grunnen. Uncle Hugo’s var den eldste uavhengige, science fiction bokhandleren i USA, mens Uncle Edgar spesialiserte seg på krimbøker.

Eieren Don Blyly, som har drevet butikken i 46 år, skrev på butikkens nettsider at butikkvinduene ble kunst og brennbar væske ble kastet inn og påtent. Over hundretusen bøker ble slukt av flammene, hvorav flere sjeldne førsteutgaver forsvant.

– Forsikringsselskapet ekskluderer skade fra sivil ulydighet, så jeg forventer ikke å få en krone for hverken bygningen eller inventaret, skrev Blyly på butikkens nettside.

Men en pengeinnsamling er satt i gang. Målet er å samle inn 500 000 dollar, for å bygge opp butikken. I skrivende stund er det kommet inn hele 83 000 dollar. I tillegg har flere forfattere tilbudt å sende bøker gratis, for å hjelpe til med oppstarten.

Flere andre bokhandler, og ett bibliotek, melder også om plyndring, knuste vinduer og forsøk på å tenne på bøker.

– Et knust vindu kan fikses

Også andre steder i USA melder bokhandlerne om skader.

Next Chapter Booksellers i St.Paul melder på Facebook at ytterdøren er brutt ned og at de måttet barrikadere butikken. I Philadelphia melder bokhandleren Shakespeare & Co. om flere knuste vinduer og graffiti, men at ingenting ble stjålet.

I Washington DC melder eieren av Busboys & Poets, Andy Shallal, om ett knust vindu. Han skrev også følgende om urolighetene:

A broken window can be fixed. A life is gone forever. We believe that Black Lives Matter because when black lives matter, then and only then will all lives matter. #BlackLivesMatter #BlackLivesMatterDC #protests2020 #revolution

— Andy Shallal (@andyshallal) June 1, 2020