Bokhandlere i Italia får åpne igjen

Bokhandlere er av de første som får åpne, men de fleste velger å vente litt.

Nord-Italia var lenge det hardest koroarammede stedet i Europa og blant de første områdene som stengte ned offentlig ferdsel og butikkvirksomhet. Nå er bokhandlerne blant de første som får lov til å åpne opp igjen.

De fleste ser an

Ifølge The Bookseller har statsminister Giueppe konto sagt at et lite antall virksomheter, blant annet butikker som selger barneklær, kontormateriell og bøker, får åpner igjen. Men The Guardian melder samtidig at det er skepsis i bokbransjen og at de fleste bokhandlere vil avvente og åpne først når flere anser det som trygt.

– Jeg er glad for å kunne åpne igjen så snart det er trygt, sier Nicoletta Baldini i Libreria Trame, som ligger i hjertet av bokmessebyen Bolognia, til avisen.

Nedvask og ny-innredning

Dette er et et «steg 1» for bokbransjen, mener den italiensk forleggerforeningens direktør Ricardo Franco Levi, men den muligheten for å åpne utelukker ennå visse regioner, for eksempel Lomardia, Pedmonte og Lazio-distriktet, der Roma ligger. Der der første mulige dato 20. april. Den franske kringkasteren RFI melder at det er for at butikkene skal få mulighetene til å ha tilfredsstillende sanitære forhold og ny-innrede butikkene slik at det blir bedre plass til å ferdes mellom hyllene.

Den nasjonale nedstengningen av Italia skal bli opphevet 3. mai ifølge anslag fra før påske.