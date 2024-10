Bokhandelforeningen: Foreslått lovendring kan styrke distriktsbokhandelen

– Det vil ha stor betydning. 300 000 er et stort beløp for en liten bedrift, sier Anne Schiøtz, direktør i Bokhandlerforeningen.

På Handle lokalt-dagen 12. oktober markeres betydningen av lokal handel for å styrke nærmiljøet, sikre arbeidsplasser og bevare et levende lokalsamfunn. En foreslått lovendring kan gjøre det lettere for kommunene å handle fra lokale aktører, som distriksbokhandelen, skriver Bokhandlerforeningen.

– Det er både politisk, demokratisk og kulturelt av stor betydning at vi har et godt bokhandlernett i hele landet, sier Astri Larssen, som driver Leselysthuset i Rognan. – Et velfungerende sentrum må ha tilgang til både bøker, sko og kneippbrød.

– Bokhandelen er unik fordi det er den aktøren som når aller flest lesere i alle aldre. Lokalbokhandlerne kjenner befolkningen godt. De er eksperter på å tilpasse utvalget til lokalbefolkningen – og vet akkurat hvilken bok som passer til hver enkelt. Man skal ikke undervurdere hvor viktig det er for lesingen, Anne Schiøtz, direktør i Bokhandlerforeningen.

– Det vil ha stor betydning

Bokhandlerforeningen skriver videre at distriktsbokhandler har ofte en svært presset økonomi. Kommuner som aktivt legger til rette for lokale innkjøp, for eksempel innkjøp av bøker til folke- og skolebibliotek, bidrar til å styrke bokhandelens lønnsomhet. Dermed sikrer de også befolkningens tilgang til et mangfold av bøker der de bor.

Dermed mener Bokhandlerforeningen at en foreslått lovendring kan gjøre det enklere for kommuner å kjøpe inn varer og tjenester fra lokale leverandører. Ved å heve grensen for når offentlige innkjøp må legges ut på anbud gis kommunene større frihet til å handle lokalt. I dag er grensen på 100 000 kroner, nå er denne foreslått endret til 300 000 kroner. Det å heve terskelverdien for offentlige innkjøp kan bidra til at flere kommuner velger lokale leverandører.

– Det vil ha stor betydning. 300 000 er et stort beløp for en liten bedrift, sier Schiøtz.

– Den lille bokhandelen har et stort ansvar på små steder. Den er kulturbærer, rekrutterer lesere og tilbyr et stort utvalg av litteratur til innbyggere i sitt lokalsamfunn.