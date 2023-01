Blir Sveriges første sakprosa-professor

Anna Jungstrand tiltrer stillingen ved Linnéuniversitetet til høsten.

Anna Jungstrand tildeles Natur & Kulturs professorat i sakprosa og blir dermed Sveriges første professor i sakprosa. Tjenesten er utviklet i et samarbeid mellom forlaget Natur & Kultur, organisasjonen Læromedelsforfattarna og Linnéuniversitetet. Anna Jungstrand er forsker og dosent i litteraturvitenskap, sakprosaforfatter, foreleser og har bakgrunn som kulturjournalist. Hun forsvarte sin doktorgrad ved Stockholms universitet i 2013 med avhandlingen «Det litterära med reportaget – om litteratur som journalistisk strategi och etikk».

Andre perspektiver

– Jeg ser store muligheter med dette professoratet og er spesielt glad for at det er plassert i et humanistisk og estetisk fundert miljø med kreativ skriving, litteratur- og filmvitenskap. Dette gir svensk sakprosaforskning et litt annet utgangspunkt enn tilsvarende i våre naboland, hvor den i hovedsak har kommet frem fra språkvitenskapelige og språklige miljøer. Jeg håper at vi på denne måten kan bidra med andre perspektiver til den skandinaviske forskningsfronten og finne spennende utvekslinger, sier Anna Jungstrand i en pressemelding.

– Viktigere enn noen gang

I motsetning til andre nordiske land har det til nå ikke vært forskning med fokus på sakprosa i Sverige.

– Tilgang til faktabasert kunnskap er kanskje viktigere enn noen gang for oppbyggingen av et demokratisk samfunn. Det at vi nå er med på å etablere Sveriges første professor i sakprosa føles veldig viktig og et ledd i å la sakprosa ta en videre plass i den offentlige samtalen, sier Per Almgren, administrerende direktør i Natur & Kultur i pressemeldingen.

Anna Jungstand tiltrer stillingen ved Linnéuniversitetet i august 2023.