Blir også nominert til EU-pris

Bjørn Esben Almaas er nominert til Nordisk råds litteraturpris. Nå er han også en av fire norske som kan få EU-pris.

EUs litteraturpris (European Union Prize for Literature) skal gå til forfattere som har utgitt to–fire prosaverk for voksne og som er i ferd med å nå et større publikum. Tidligere norske vinnere av denne prisen, er Carl Frode Tiller (2009), Gunstein Bakke (2012) og Ida Hegazi Høyer (2015).

Her er listen for alle nominerte fra 13 land.

Bjørn Esben Almaas debuterte allerede i 2001 med en novellesamling, og har brukt lang tid på å ferdigstille og publisere romanene sine. Den gode vennen er hans fjerde bok og en barndomsskildring som allerede er nominert til Nordisk råds litteraturpris, som blir delt ut i høst.

En annen Oktober-forfatter som er nominert, er Maria Navarro Skaranger, som vakte oppsikt med debuten Alle utlendinger har lukka gardiner i 2015 som ga henne Tarjei Vesaas’ debutantpris. Siste bok er Bok om sorg (fortellingen om Nils i skogen) fra 2018 og fjoråret var et godt år for henne. Hun fikk både Bjørnsonstipendet og Bokhandlerforeningens stipend.

Atle Berge debuterte i 2010 med Muntergang. Siste roman er Puslingar fra i fjor høst og den har Alexander Kielland-ulykken i 1980 som bakteppe. «Vi følgjer tenåringsjenta Marita vidare i livet, gjennom forelsking og opprør og i draumen om å bli oljeingeniør. Med seg har ho eit brennande ønske om å finne svar på kva som gjorde at Kielland velta. Skal ikkje nokon stillast til ansvar for at 123 oljearbeidarar mista livet på jobb?» skriver Samlaget.

Samlaget er arbeidsplassen til Therese Tungen, men hun utgir hos Aschehoug. Hun debuterte i 2017 med novellesamlingen Ein gong var dei ulvar og fulgte opp i fjor med Kjærleik eller noko som lignar. BOK365 anmeldte den under tittelen Ujamn samling, men på høgt nivå

Therese Tungen har også mottatt Aschehougs debutantstipend og Bjørnsonstipendet.

Årets norske jury har bestått av Helén Foss, Anne Merethe K. Prinos, Siri Odfjell Risdal og Kari J. Spjeldnæs. Juryens første oppgave var å identifisere aktuelle kandidater innenfor gjeldende rammer. Det ble en god liste, med mange romaner. «Vi har lest og lest, gått flere runder med utveksling av innspill og synspunkter. Det har ikke vært lett å velge ut, og den endelige nominasjonslisten er et sterkt uttrykk litterær vitalitet og stor språklig presisjon hos forfattere vi ser fram til å lese mer av fremover,» sier juryleder Spjeldnæs.