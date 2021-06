Blir ny Aschehoug-direktør

Malin Stensønes blir ny direktør for samfunnskontakt og konsernkommunikasjon i Aschehoug.

Aschehoug oppretter ny stilling som direktør for samfunnskontakt og konsernkommunikasjon i forlaget, og det blir Malin Stensønes som skal fylle rollen.

Stensønes er forfatter av sakprosa på Aschehoug og Gyldendal. Hun har bred erfaring fra aktiv politikk og fra en rekke regjeringsutvalg under ulike regjeringer, som regjeringens kvinneutvalg og koherens i utviklingspolitikken. Hun har vært styreleder for Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) i to perioder, Norges ledende miljø innen utvikling av autonom teknologi. Stensønes har også bakgrunn fra næringslivet og ledet i mange år Rederiforbundets næringspolitiske arbeid mot myndigheter nasjonalt og internasjonalt. Hun har også vært direktør for Osloregionens Europakontor med hovedsete i Brussel.

Rammevilkår og bransjespørsmål

Stensønes har en kommunikasjonserfaring som spenner over bredden av kommunikasjonsfeltet og har vært kommunikasjonsdirektør i både Norges Rederiforbund og Norad. Kjernen i arbeidet har vært kommunikasjon som et sentralt virkemiddel for strategisk posisjonering av organisasjoner og budskap.

Stensønes vil ha ansvar for å videreutvikle Aschehougs kommunikasjonsprofil på konsernnivå, media- og myndighetskontakt, og offensivt jobbe med rammevilkår og bransjespørsmål. Stillingen er et engasjement ut 2022.

– En styrke for hele konsernet

– Jeg er veldig glad for at vi har fått Malin Stensønes med på laget i Aschehoug. Malin kjenner bokbransjen fra innsiden som forfatter, og hennes brede erfaring fra politikk og kommunikasjon vil være en styrke for hele konsernet, sier Mads Nygaard, forlegger og konsernsjef i Aschehoug.

Stensønes begynner i jobben i august.