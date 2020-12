Bill.merk «Billig snøkanon»

LUKE 2: Unni Lindell utgir i disse dager eget julehefte med Anne B. Ragde, og sier selv det ikke blir jul uten julehefter i hus. Men førjulstidens store utfordring er at hun har lovet barnebarna hvit jul.

– Hvor tilbringer du jula i år?

– I år blir det julaften hjemme i huset på Høvik, med familien, seks voksne, fire barn og en hund. Vi har galehus her annethvert år, med julepynt og krimskrams over alt, fakler i hele hagen, nisse og masse gaver. Blir spennende å se om mannen min og jeg kan feire neste jul i Spania igjen alene, helt i ro, uten en gave slik vi pleier annethvert år. Men i år, i Norge. Det verste er at jeg har LOVET barnebarna snø til jul, så nå driver jeg og sjekker ut hvordan jeg kan få leid en snøkanon litt billig.

– Det blir ikke jul uten … hva?

– Julehefter, må jeg vel si. Mitt eget og Anne B Ragde Juleengler fyker jo ut av butikkene. Men i tillegg har jeg kjøpt 3 stk «Ren Poesis-julehefte» til venninner. Det så uendelig vakkert og er laget av fantastiske Ellen Wisløff og min kjære tidligere redaktør, Mia Bull Gundersen.

– Hva har vært årets store leseopplevelse for deg?

– To gule bøker. Zesahan Shakars Gul bok, og Gulraiz Sharifs bok Hør her’a. Du skjønner, endelig kom de, de bøkene vi har trengt så veldig. De gutta der altså! Og Gulraiz sa i et VG-intervju, at han gikk forbi meg på gata en gang for mange år siden, og at han hadde så lyst til å stoppe meg og snakke om skriving, men at han ikke turte fordi jeg så så streng ut. Det var fælt å lese. Jeg kontaktet ham umiddelbart og nå har vi kontakt på Instagram. Han kaller meg «bror». Det er jeg så stolt over.

– Har det kommet noe positivt ut av det siste året? <nye gjøremål, nye vaner, nye hyggelige familiesysler osv>

– Går det an å si høyt at jeg elsker koronatiden, men hater korona? Du vet, vi forfattere liker oss innestengt og alene. I alle fall noen av oss. Jeg elsker å mure meg inne og skrive. Kunne vært alene på en øde øy i ett år! Gjett om jeg jobber!

– Hvilke tre bøker vil du gjerne gi bort i år?

– I tillegg til de jeg har nevnt over, (de to gule regner jeg som én) må det bli På åstedet, den fabelaktige truecrimeboka skrevet av Trude Teige og Eva B. Ragde. Så spennende å få bli med bak sperrebåndene. Å få lese om saker man bare husker fra media, som Galina-saken, Nokas-saken og 22-juli-saken, nye ting vi aldri har hørt om. Men den som kanskje gjorde størst inntrykk var en sak om en mishandlet kvinne, som overlevde. Ubeskrivelig sterkt. I tillegg er Eva Anne B’s politi-lillesøster, som jeg faktisk har kjent lenger enn jeg har kjent storesøstera.

– Reutgivelsen av Arnhild Lauvengs I morgen var jeg alltid en løve. Jeg leste den da den utkom i 2005, men mistet den. Nå har jeg sikret meg seks eksemplarer som gaver. I ti år var forfatteren av boka, Arnhild Lauveng innlagt som schizofren. Hun var farlig, selvdestruktiv og psykotisk, knuste glass og skar seg selv med det. Var truende, innelåst på skjermet avdeling. Det har vært en sannhet at man ikke kan bli frisk av schizofreni. Lauveng har gjort det til skamme. I dag er hun utdannet psykolog og jobber ved Universitetet i Oslo. Hun tar oss med inn i en verden av stemmer og hallusinasjoner, av rotter som løper etter henne. Hun viser hvordan vrangforestillinger har sin egen logikk. Det som sitter sterkest igjen hos meg er historien med det gamle arveserviset, som moren fikk streng beskjed om å rydde bort når datteren kom hjem på en sjelden perm, for hun kom til å knuse det.

– Moren dekket likevel med serviset, som var hennes største skatt. Arnhild knuste det ikke. Tilliten moren viste henne gjorde at hun klarte å motstå å gjøre det hun var «programmert» til å gjøre, knuse ting, selvskade seg. Da hun skjønte at hun faktisk kunne «styre seg», selv om ekspertisen hadde sagt hun aldri kom til å kunne det, ble vendepunktet for henne. I dag er hun en av ytterst få som kan uttale seg både som fagperson og tidligere pasient. ANBEFALES!

– Hvilken bok, som har betydd ekstra mye for deg gjennom livet, vil du gjerne anbefale andre å lese?

– Det er så mange. La meg si Pippi Langstrømpe. Det å ligge med beina på puten, ikke være redd politifolk og andre. Det å tråkke i salaten, hele den pakka der. Ingenting er jo egentlig farlig. Jeg elsker Pippi. Tror vi kunne blitt gode venner. Jeg kunne lært henne å gå i høye hæler. Og vi kunne hatt det kjempegøy! Tenk deg Anne B, meg og Pippi! Gud, vi skulle ha levd!!!

– Beste julegaven du noensinne har fått?

– En liten ti centimeters lyseblå plastdukkeseng. Den har jeg ennå. Fikk den da jeg var sju. Vi hadde ikke god råd og jeg var ikke vant til store gaver. Men denne lille senga er noe av det største jeg har fått.

– Hva spår du blir snakkisen i litteraturfeltet i 2021?

– Strømmeutviklingen. Det at gigantene holder visse forfattere ute fra plattformene. Siste ord er nok ikke sagt. Er spent!

– Hvis du bare kunne velge én: Prøysen, Sissel, Donald, Sølvguttene eller Askepott?

– Må bli Sølvguttene. For der har jeg en bestevenn: Frikk Heide-Steen.