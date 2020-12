Saksøkes: –Horst har vært en pådriver

Lydbokforlaget går til sak mot Jørn Lier Horst. Dette melder i dag Lydbokforlagets sjef, Ann-Kristin Vasseljen til BOK365.

En rettsak har vært varslet, men de færreste så for seg at et forlag ville gå til sak mot en av sine tidligere mest innbringende forfattere noensinne.

– Som vi har sagt tidligere: Vi har i det lengste håpet å unngå rettslig skritt, men nå har vi ikke lenger noe valg. Vi kan ikke akseptere at det er piratkopier i omløp i den norske bokbransjen, sier Ann-Kristin Vasseljen.

– Stevner dere alle de syv forfatterne som nå har brutt ut og gått til Strawberry?

– Vi stevner i første omgang Lier Horst, da han har vært pådriver i saken – og en rettsavgjørelse rundt disse titlene vil danne grunnlag for behandling av de andre rettighetene, sier Vasseljen som også vektlegger at Jørn Lier Horst både er forfatter, forlegger og medeier i Strawberry Publishing. Hun mener derfor at han har en uryddige dobbeltroller i saken.

I stevningen krever Lydbokforlagt, eid av Gyldendal og Aschehoug, at Lier Horst umiddelbart stanser salget av lydboktitlene og at han ikke setter i gang salg av andre titler som det også urettmessig ifølge Lydbokforlaget er varslet oppsigelse for. Videre krever Lydbokforlaget erstatning for tap av inntekter.

BOK365 oppdaterer saken.