Beklager feil i omstridt bok

Det har stormet rundt Marte Michelets "Hva visste Hjemmefronten?". Nå beklager hun feil i boken.

– Jeg trodde den nødvendige distansen var der nå, at man kunne pirke borti heltefortellingene. Jeg har vært naiv, sier Marte Michelet til Bergens Tidende.

Hun skal søndag gjeste LitFestBergen, i en samtale om barnebarns blikk på krigen. Intervjuet i Bergens Tidende er gjort i anledning dette besøket.

– Men samtidig har jeg gjort noen feil som jeg har behov for å beklage, sier Michelet.

Helt konkret beklager Michelet for fremstillingen av ledelsen i Carl Fredriksens Transport som «kun drevet av et profittmotiv når de hjalp jøder på flukt». Dessuten beklager Michelet for å ha feiltolket to brev, som viste seg å ikke være skrevet av Reidar Larsen, men en annen Reidar.

Forventer flere beklagelser

– Jeg har gjort feil, men jeg er ingen juksemaker, sier Marte Michelet til BT.

John Christian Elden representerer en rekke etterkommere av motstandsfolk som har reagert på Michelets fremstillinger i boken. Han sier til NRK at dette forhåpentligvis er den første av flere beklagelser:

– Det er en god begynnelse. Vi regner med at det kommer flere fremover. Men det er redelig å beklage feil som har gått så kraftig utover enkeltpersoner og deres ettermæle.