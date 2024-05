Atwood skriver om demokrati i ny bok

Margaret Atwood er blant elleve kvinner fra hele verden som i en ny bok skal skrive om hvorfor demokrati er viktig.

Andre bidragsytere er Mary Beard, Elif Shafak og Lea Ypi, melder The Bookseller.

Boken, som har tittelen «Democracy: Eleven writers and leaders on what it is and why it matters», utgis i et samarbeid mellom forlaget Profile Books og Financial Times – inspirert av avisens kortfilmserie «Democracy 2024».

Boken vil ifølge omtalen utforske både demokratiets opprinnelse, kraften i et åpent samfunn og utfordringene som velgerne møter i form av riggede valg, korrupt lederskap og desinformasjonskampanjer.

– Disse ulike perspektivene, fra journalister, akademikere, filosofer, ledere og forfattere, vil hjelpe oss til å forstå verden og våre egne rettigheter i en tid hvor dette betyr mer enn noensinne, sier Profile-forlegger Cecily Gayford.

At man har valgt kun kvinnelige forfattere begrunnes med at kvinner er i forkant av kampen for demokratiske rettigheter og har en tendens til å være mest sårbare når rettigheter og friheter fjernes.