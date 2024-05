Nominert til Årets bok – i Sverige

Både Nina Lykke og Helene Flood er nominert til Årets bok i den svenske Bonnier Bokklubb.

– Dette er først og fremst veldig gøy. For bare det å være på nominasjonslisten gjør jo at mange flere får øynene opp for boken min, sier Helene Flood.

Hun er nominert til prisen for sin psykologiske thriller Enken. Nina Lykke er den andre nordmannen på nominasjonslisten, hun er nominert for romanen Vi er ikke her for å ha det morsomt.

– Det er fantastisk å (igjen) bli nominert – dette er tredje gang, så nå er det på tide at jeg vinner! I Sverige har de i mange år vært opptatt av fenomenet «Kulturmannen», og derfor har det gjerne vært fokus på dette når jeg er blitt intervjuet der. Og siden Knut, hovedpersonen i «Vi er ikke her for å ha det morsomt» rent teknisk kan kalles en kulturmann (berømt, selvopptatt, etc), selv om han har lagt Kulturmann-delen av livet sitt bak seg for lenge siden, er det kanskje derfor boka er blitt populær i Sverige, sier Lykke.

Samme scenario for fire år siden

– Det er alltid en skrekkblandet fryd involvert når ting oversettes. Om ting i romanen fungerer på samme måte andre steder, som i Norge, selv om Sverige jo er veldig like oss kulturelt. Bøkene har gått veldig bra der, det er stor moro, sier Flood.

Bonniers Bokklubbs litterære pris kalles også Årets bok. Både Flood og Lykke har begge vært nominert tidligere: For fire år siden var de også de eneste nordmennene blant de nominerte.

Men ingen pris. Ennå.

– Hvor høyt henger en slik pris som dette for deg?

– Den henger høyt. Det er både en boost inn i videre skriving, men også i alt arbeidet rundt boken. Men jeg kan ikke bli for opptatt av det. Fokuset må jo ligge på jobben som skjer ved skrivebordet. Likevel er det alltid gøy når noen liker det jeg skriver, det gjør det jo enda mer moro å fortsette, sier Flood.

Lykke uttrykker samme følelser:

– Svært høyt – særlig siden jeg er blitt nominert tidligere og kjenner til opplegget fra før. Nå gjelder det å mobilisere folk til å stemme! Av denne grunn tenkte jeg å bli litt mer aktiv på Instagram framover. Vet ikke om det vil hjelpe, det er jo så mye skrål overalt nå.

For det er faktisk lov for nordmenn å stemme. Det kan du gjøre her!

Gir kred til oversetteren

I prisens kriterier så vektlegges det spesielt at romanene må ha en «høy språklig kvalitet».

– Hvordan oppleves den hederen?

– Som forfatter er jeg selvsagt over gjennomsnittet opptatt av språk, av rytme og musikalitet, og jeg filer og filer på setninger og avsnitt, så når noen legger merke til dette og setter pris på det, er det en god dag, sier Lykke.

– Det er kjempestas. Og så må jeg gi kred til oversetter Leo Gefvert, som har gjort en veldig god jobb, sier Flood.

Jobber med nye romaner

Både Flood og Lykke kan glede leserne sine med at de begge arbeider med nye romaner. Lykkes bok utkommer etter planen høsten 2025:

– For da holder jeg takten, med en bok hvert tredje år. Foreløpig har jeg dessverre bare tittelen, samt en løs tanke om hva den skal inneholde. Og selvsagt den vanlige panikken: er det slutt nå, har jeg sagt alt jeg ville si, er det kanskje ikke mer igjen? Men jeg driver og noterer og tenker og graver i arkivene, og merker at nytt vann begynner å renne inn i brønnen, og det er alltid slik det begynner. Så jeg får bare stole på at det vil ende i en bok denne gangen også, sier Lykke.

Flood avsluttet med Enken sin planlagte krimtrilogi.

– Jeg er ferdig med trilogien, og er i den heldige posisjonen at jeg kan skrive hva jeg vil. Det er både deilig og litt skrekkblandet, for da ligger jo alt helt åpent. Det er noe deilig og disiplinerende når jeg har noe definert å presse mot, sier Flood.

– Blir det krim neste gang også?

– Jeg beveger meg i krim og andre steder. Hva det blir til slutt, er ganske åpent, sier Flood.