Aschehoug utsetter Jonas-boken

«Drapet på Jonas – beretningen om et varslet mord» skulle etter planen komme for salg 22. oktober. Aschehoug rekker ikke det og har utsatt utgivelsen.

– Boka er fortsatt i arbeid, og vi har ikke fastsatt en endelig lanseringsdato. Opprinnelig var 22. oktober planlagt utgivelsestidspunkt, men det ser vi at vi ikke rekker, skriver Live Thorsen, forlagssjef for Sakprosa i Aschehoug, i en SMS til NTB.

NRK omtalte saken først.

Boken er skrevet av redaktør for podkasten «Avhørt», Stein Morten Lier. Lier sier til NRK at det skal være et møte på onsdag for å gjennomgå manuset en siste gang, men henviser til forlaget for mer informasjon.

Familien til Jonas Aarseth Henriksen har reagert på boken.

Før helgen kom det fram at statsadvokat Vibeke Gjøslien har bedt Aschehoug om å utsette utgivelsen av boken til saken er avgjort i rettssystemet.

Henvendelsen fra statsadvokaten har forlaget ikke tatt stilling til eller svart på ennå, opplyser Thorsen i Aschehoug.

17. august i fjor ble Jonas Aarseth Henriksen (30) funnet skutt og drept i bilen sin i nærheten av en hytte i Nes i Ådal. Saken skal opp for retten i februar 2025.

Fem personer er siktet for drap eller medvirkning til drap, men ingen er foreløpig tiltalt. Fire av de siktede er løslatt fra varetekt, mens en 29-åring fortsatt sitter varetektsfengslet. Politiet har tidligere opplyst at de mener det er denne mannen som utførte drapet. Etterforskningen av drapet er ferdig.