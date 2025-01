Arne Vestbø blir daglig leder i Bergesenstiftelsen

Arne Vestbø er tilsatt som ny daglig leder i Bergesenstiftelsen, og tiltrer stillingen i mars 2025.

«Jeg gleder meg stort til å komme om bord i Bergesenstiftelsen. Stiftelsens historie og avtrykk i samfunnet fascinerer meg dypt, og jeg har lenge vært nysgjerrig på hvordan private stiftelser kan jobbe til beste for fellesskapet. I prosessen som ledet meg frem til denne jobben, ble jeg i tillegg motivert av det store engasjementet styremedlemmene viste for Bergesenstiftelsens videre utvikling. Nå ser jeg frem til å få brukt min erfaring og kompetanse på en ny måte», sier Vestbø.

Arne Vestbø kommer fra stillingen som generalsekretær i Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFFO), som han har hatt siden 2019. Før det jobbet han i som seksjonsleder i Kulturrådet. Vestbø er også forfatter av tre sakprosabøker.

På SoMe tillegger Vestbø:

«Jeg er opptatt av å kunne bidra til et samfunn der vi utvikler demokratiet og motvirker utenforskap. I Kulturrådet jobbet jeg med offentlig finansiering av litteratur, kulturvern og andre kulturelle uttrykk, og i NFFO har kunnskapsformidling og forvaltning av kollektive vederlagsmidler vært helt sentralt. Da styret i Bergesenstiftelsen ønsket meg som daglig leder, føltes dette derfor som et naturlig steg videre i min arbeidskarriere. Jeg er nysgjerrig på hvordan midler som opprinnelig stammer fra en families private kapital gjennom en stiftelse kan brukes til beste for fellesskapet.»

Og han avslutter:

«Ved overgangen til Bergesenstiftelsen nikker jeg også til mitt forfattervirke. Da jeg skrev bok om de kvinnelige skipsrederne og kompanjongene Brummenæs & Torgersen, fikk jeg god innsikt i norsk skipsfartshistorie. To av navnene som dukket opp, var far og sønn Sigval Bergesen, den eldre og den yngre. Sistnevnte drev det som skulle bli et av verdens største tankrederier, og det var han som etablerte Bergesenstiftelsen i sitt navn for 50 år siden i år. Jeg synes det er veldig morsomt å få ta del i denne historien, og få kontor i Bergehus ved Frognerkilen, der det opprinnelige Stavanger-rederiet hadde sin adresse fra 1955.»

«Vi var så heldige å få en lang rekke med flotte søkere til stillingen. Etter en omfattende prosess er vi veldig fornøyd med å ha ansatt Arne Vestbø. Hans bakgrunn og innstilling passer perfekt for stiftelsen», sier styreleder i Bergesenstiftelsen, Per Conradi Andersen.

