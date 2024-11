ARKs Barnebokpris til Iversen

– Tegneserier er en glimrende måte å formidle historie på, fordi man kombinerer underholdning og læring, sier Andreas Iversen.

– Det er nettopp barn og unge jeg har sett for meg som lesere av boka, derfor er det utrolig gøy at så mange barn har lest, likt og stemt den frem blant fem så gode kandidater. Det er en flott anerkjennelse av at boka har truffet godt, sier Andreas Iversen.

Iversen ble i dag tildelt ARKs barnebokpris for tegneserieboka Max Manus – En tegneserie om en av Norges største motstandshelter (Kagge). Prisen ble delt ut under et arrangement i Gyldendalhuset i Oslo med barn i målgruppa til stede. I tillegg til prispremien på 25.000 kroner får vinneren et kunstverk av Magne Furuholmen.

Til Bok365 forteller Iversen at det var forlaget som kom til ham med ideen om en tegneserie om Max Manus – og at han umiddelbart kicket på ideen.

– Det ble ikke noe mindre interessant og spennende etter jeg researchen. Det var så mye å ta av.

– Max Manus’ historie er jo også fylt med litt mer problematiske sider, som likvidasjoner og alkoholisme. Hvordan tilpasset du historien om Max Manus for et ungt publikum?

– Jeg har dempet alkoholen og røykingen. Det er ikke noe fokus. Men jeg har prøvd å ta med alt av dramatikken – uten at jeg kanskje har trengt å være så eksplisitt på volden.

– Hvilke scener var spesielt morsomme å illustrere?

– Jeg er veldig fornøyd med vekslingen mellom scenen med Gregers Gram og Tallak som går i fella da de møter de to tyske desertørene, og Max Manus og Tikken som samtidig forelsker seg i Stockholm. Og så er jeg fornøyd med skuddvekslingen i Kirkeveien. Den scenen er veldig actionfylt og jeg skjønte den måtte få mye plass.

– Jeg har aldri opplevd slik respons

– Tegneserier er en glimrende måte å formidle historie på, fordi man kombinerer underholdning og læring, sier Iversen

Han forteller om en enorm tilbakemelding fra leserne.

– Jeg har aldri opplevd en slik respons, det har vært veldig mye og det har vært veldig hyggelig.

– Hva håper du at unge lesere sitter igjen med etter å ha lest boken?

– Jeg håper de føler seg underholdt, samtidig som de forhåpentligvis kanskje også har blitt litt nysgjerrige. På andre verdenskrig, eller historie generelt. Og kanskje de vil lese mer tegneserier.

Og til glede for i hvert fall de 10 000 femte-, sjette- og syvendeklassinger fra flere hundre skoler som har lest og stemt Iversen som vinner, så holder han på med nye tegneseriebøker:

– Det blir mer historie, blant annet noe som er i litt samme gate som boken om Max.

– Vi tar samfunnsansvaret på alvor

– Det er utrolig gøy at en tegneserie vinner prisen. Vi vet at tegneserier er populære i målgruppen, og gjør lesing mer tilgjengelig for enda flere. At det er en bok med handling fra 2. verdenskrig gir også mange gode utgangspunkt for læring, samtidig som den er skrevet spennende og underholdende for barna, sier Emilie Jarto, kategorisjef for barne- og ungdomslitteratur i ARK Bokhandel.

ARKs barnebokpris ble i år delt ut for tjueandre gang, og har blitt en etablert og ettertraktet pris blant norske barne- og ungdomsforfattere. Max Manus konkurrerte i år med bøker fra Ida Larmo, Nina Borge, Håkon Marcus og Inger Merete Hobbelstad.

– Vi tar samfunnsansvaret vårt på alvor og jobber for at flere barn skal lese og lytte til bøker. Vi ser at elevene som deltar engasjerer seg med diskusjoner, bokbad og konkurranser, og vi tror at dette vil bidra til at de fortsetter å lese mer, sier Emilie Jarto. – ARKs barnebokpris er ikke bare viktig for leserne, forfatterne og forlagene, men også for ARK og kundene våre, fordi den synliggjør og gir velfortjent oppmerksomhet til ny norsk barnelitteratur.