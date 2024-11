Professor og sosialantropolog Thomas Hylland Eriksen er død, 62 år gammel.

Det opplyser hans kone, Kari Spjeldnæs, til NTB onsdag kveld. Hylland Eriksen sovnet inn tidligere samme kveld.

– Thomas Hylland Eriksen var alltid mer opptatt av andre enn seg selv, konstant nysgjerrig på omverdenen og menneskene i den. Han hadde et utrettelig driv etter innsikt og å dele kunnskap, skriver hun i en uttalelse på vegne av familien.

– Thomas skrev så vi andre ble klokere og var opptatt av å skape forståelse for betydningen av forskjeller i en kompleks verden. Vår verden blir fattigere uten Thomas. Vi vil for alltid bære med oss hans insistering på verdien av å innta andres perspektiver og utvide vår forstand, lete etter muligheten og aldri gi opp.

Var åpen om kampen mot kreft

Hylland Eriksen og Spjeldnæs var gift i nærmere 30 år og hadde to barn sammen.

I 2016 ble Hylland Eriksen diagnostisert med kreft i bukspyttkjertelen. Og han var åpen om sykdommen. I 2020 skrev han en kronikk i NRK om kampen mot sykdommen:

– En av de største overraskelsene for meg har vært takknemligheten. Den så jeg ikke komme. Du har nemlig ikke råd til stolthet og selvkontroll når du har kreft. Du viser dine svakheter og er takknemlig når noen gir deg styrke eller en skulder å holde seg fast i, skrev han.

– Jeg var takknemlig over at andre brydde seg om meg, at kaffen smakte godt, at høstløvet var rødt og oransje, skrev han.

– Uhyre trist

Den aldri hvilende debattanten og alltid engasjerte Hylland Eriksen (født 6. februar 1962) var professor ved Sosialantropologisk institutt ved Universitetet i Oslo.

UiO-rektor Svein Stølen er onsdag full av lovord om sin gamle kollega og venn:

– Først og fremst er dette uhyre trist. Thomas var en fantastisk fyr. Han var ekstremt hardtarbeidende og produktiv. Han har gjort veldig mye for fagfeltet og for UiO, sier han til VG.

Samfunnsengasjert

Hylland Eriksen preget i mange år debatten om vårt flerkulturelle samfunn, om globalisering og en rekke andre samfunnsspørsmål. Han var en svært engasjert og kunnskapsrik bidragsyter, som visste godt å bruke massemediene i sin formidling.

Hans spesialområder var blant annet identitet, etnisitet og globalisering.

Hylland Eriksen så alltid ut til å trives i rampelyset, og når debatten raste. Han var ikke redd for en konfrontasjon.

Advarte mot likegyldighet

I 2012 ga han ut boka «Det som står på spill». Boka som kom ut etter terrorangrepet mot regjeringskvartalet og Utøya i 2011, handler om vitsen med å bry seg.

Boka handlet også om hvorfor det er viktig å diskutere, og hvor viktig det er å kunne være uenig.

Hylland Eriksen mente at noe av det verste som kan ramme Norge, er likegyldighet.

– Katastrofen sommeren 2011 var en påminnelse om hvor sårbare vi er, både som mennesker og som samfunn. De mest grunnleggende verdiene i samfunnet – frihet, trygghet, tillit og anstendighet – ble utfordret av massemorderen, uttalte Hylland Eriksen da.

Dannelsesfag

Hylland Eriksen ble født 6. februar 1962 på Nøtterøy i Vestfold. Han begynte som skribent i den antiautoritære Gateavisa i slutten av tenårene og var redaksjonsmedlem fra ca. 1982 til 1988.

Han var redaktør for Samtiden, Norsk Antropologisk Tidsskrift (1993–1997), Journal of Peace Research (1994–1998) og Ethnos (fra 1997) og skrev en lang rekke bøker på norsk og engelsk.