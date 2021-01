Anette Moe er Årets Ulest

Anette Moe er den første forfatteren som vinner Bookis-konkurransen Årets Ulest.

– Det har egentlig ikke gått helt opp for meg enda! Med så mange dyktige forfattere og fine bøker i finalen, så var det veldig overraskende for meg å stå igjen som vinner av Årets Ulest, sier Anette Moe.

Hun ble i går kveld kåret til Årets ulest i konkurransen arrangert av nettbokhandelen Bookis. Hun vant med krimboken Tause ofre.

Gjennom 2020 har lesere og en uavhengig jury stemt frem forfattere i delfinaler. I selve finalen kjempet fem forfattere om å vinne den nasjonale konkurransen for ukjente forfattere. Bookis skriver at poenget med konkurransen er å «løfte frem forfattere som bokelskere mener fortjener mer oppmerksomhet».

Jobber med nye bøker

– Jeg har fått mange meldinger fra folk som sier at de gleder seg til å lese Tause ofre, og etter at jeg ble nominert til Ulest i fjor er det mange som spør om hvor de kan kjøpe boka. Så håper jeg også at de nå får lyst til å lese noen av de andre bøkene mine, sier Moe.

Tobarnsmoren jobber til daglig som sosionom, men har likevel tid til å jobbe videre med både ny krimroman og barnebøker.

– Nå gleder jeg meg til å jobbe videre med min neste krimroman, og ser frem til å knytte til meg et forlag som er klar for et innholdsrikt samarbeid. Så har jeg også et manus til en ny barnebok som er ferdig, og som jeg håper etter hvert vil komme i bokform.

Moe er den første forfatteren som blir kåret til Årets Ulest hos Bookis, og mottar et skrivestipend på 10.000 kr, samt markedsføring via nettbokhandelen til en verdi av 200.000 kroner.

– Overveldende positiv respons

Daglig leder i Bookis Arne-Morten Willumsen forteller at det er viktig for Bookis å bruke tid og ressurser på å markedsføre Årets Ulest videre.

– Vi er veldig opptatt av å løfte frem den litterære bredden i Norge, og med Ulest har vi løftet frem forfattere som har skrevet ordentlig gode bøker. Responsen fra både lesere og forfattere har gjennom hele året vært overveldende positiv, og vi mener virkelig at dette er forfattere som fortjener å bli båret frem i offentligheten.

Han legger til at det kan være vanskelig for nye forfattere å slå igjennom og få synlighet i bokhandlerne.

– I Bookis jobber vi annerledes, og vi har et mål om at Ulest-konkurransen skal bli et springbrett for vinneren, og også de andre finalistene. Vi kommer til å fortsette å bruke tid og ressurser på denne gruppen forfattere i årene fremover – helt enkelt fordi de fortjener mer oppmerksomhet.

Anette Moe ble feiret som vinner i en direktesendt finalesending fra Bookis sin Facebook-side. De andre finalistene i finalen var Kjell Erling Bardal med Portåpneren, Hanne Gellein med Alle fugler små, Erling Greftegreff med Trekkfuglene og Yngve Kveine med Lyden av asfalt.