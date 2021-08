Anbefaler femten år gammel bestselger

DISSE ANBEFALER JEG: Celine Nelson Sandberg ved ARK Bekkestua og Vindern vet hun er sent ute, men anbefaler i disse dager aller helst Victoria Hislops "Øya".

Hvem er vel bedre til å gi innsidetips enn de som står i frontlinjen i norsk bokbransje? BOK365 presenterer ukentlig bokanbefalinger fra bokhandlere over hele det ganske land, hvor de også røper hvilke titler som selger best akkurat nå og hvilke bøker de ser frem til.

Celine Nelson Sandberg, butikkleder ved ARK Bekkestua og Vindern, anbefaler i disse dager gjerne krim og ungdomsbøker som også hekter foreldrene. Men den største leseropplevelsen, og varmeste anbefaling, i disse dager er Victoria Hislops Øya.

– Hvilke bøker anbefaler du akkurat nå?

– Pustens lov av Øystein Stene. Den er veldig interessant og tidsaktuell. Jeg har anbefalt denne til flere ungdommer og ofte har det endt med at foreldrene har kommet tilbake for å kjøpe bok to i serien om Alm for at dem skal få lest den før ungdommen i hus.

– Øya Av Victoria Hislop. Med tanke på at August har kommet ut, så er det ikke dumt å få lest den, eller eventuelt lese på nytt for å friske opp.

– Alle lyver av Camilla Grebe. En bok jeg ikke klarte å legge fra meg. Kjempespennende psykologisk krim.

– Galgedans. Bok én i serien om Victoriahavn av Tor-Håkon Gabriel Håvardsen. Den anbefales ikke sarte sjeler. Denne sitter i en god stund etterpå!

– Hvilken bok gleder du deg mest til denne høsten?

– Rotvelte av Tove Alsterdal, Morfar pustet med havet av Trude Teige. Her må det jo bare sies at Mormor danset i regnet, som er første bok om mormor og morfar, er en helt nydelig roman. Også gleder jeg meg veldig til Stormvakt av Kristina Ohlsson.

– Hvilken bok er den beste du har lest det siste året?

– Oj, å velge én er vanskelig. Jeg har vært ganske sent ute med disse to, Øya av Victoria Hislop og Madonna i pels av Sabahattin Ali. Sistnevnte vurderte jeg å avbryte i løpet av de første ti sidene, men er ekstremt glad for at jeg valgte å lese ferdig. For en perle!