Amazon inntar Danmark

Amazon har kontaktet danske forlag for å sikre seg bøkene deres til en nært forestående åpning i Danmark. Amazon-eide The Book Depository har allerede inngått avtale med Gyldendal.

Det er avisen Børsen som melder om Amazons inntog i Danmark. At det er nettopp dansk Gyldendal som først setter navnetrekket sitt på en avtale, kommer overraskende på flere bransjefolk. Gyldendal-toppsjef Morten Hesseldahl har tidligere flagget sin bekymring for Amazons inntog. Samtidig har han vært urolig for at Danmarks største forlag ikke har en plass i handelsleddet.

Har uttrykt bekymring

I et større intervju i siste nummer av Bok & samfunn sier Hesseldahl:

– Det byr på utfordringer når det nå er kommet nye aktører i bransjen; som Amazon, Mofibo (Storytel), Alibaba og Saxo. På et vis er det fint at det kommer nye inn med nye ideer og teknologisk forståelse. Det som bekymrer meg som gammel forlegger, er at disse legger seg mellom oss og forbrukerne. Det vil si at de har adgang til «vinduene» og bestemmer hvilke bøker kundene blir eksponert for. De har tilgang til alle markedsdata, vet hvordan leserne agerer, og de har en stor forhandlingskraft mot oss når de krever høyere rabatter. Og så har vi det mest oppsiktsvekkende faktumet: at alle disse også produserer innhold. Amazon er verdens største bokhandel. Storytel har kjøpt både Norstedts i Sverige og People’s Press i Danmark, og de har kjøpt Finlands tredje største forlag. Det er selvsagt fordi de ønsker å produsere eget innhold, sier Hesseldahl, og legger til: – Algoritmene dette drives av vil fremme deres egne bøker. De store bestselgerne fra konkurrende forlag må de selvsagt ha med, men valgene og anbefalingene videre vil peke mot deres egne utgivelser. Det er i hvert fall hva man har sett innenfor andre bransjer.

Med astronomisk budsjett

Som et eksempel fra andre bransjer trekker Hesseldahl frem Netflix: – De sitter med mye viten som de bruker til egenproduksjoner. Netflix har et årlig innholdsbudsjett på 90 milliarder danske kroner. Det er astronomisk. Til sammenligning: Da jeg var sjef for Danmark Radios (DR) dramaproduksjon, hadde vi et årlig produksjonsbudsjett på 250 mill. kroner. Og da var vi virkelig gode. Vi lagde The Killing (Forbrytelsen) og Broen. Jeg var «stjerne» og reiste verden rundt med Sofie Gråbøl, og alle ville vite hva vi gjorde. BBC satt ved våre føtter og tok notater, fordi de syntes dette var så fantastisk. Men rett etter at jeg forlot DR kom Netflix, og så kom HBO – med fantastiske produksjoner og høyt ambisjonsnivå. Da ble det tøffere å være nasjonal produsent. Det har endret markedet fullstendig.

Nå melder Børsen at Hesseldahl og Gyldendal har gått til sengs med «fienden».

– Forbereder oss på fighten

Hos den danske bokhandlerforeningen er man lett opprørte over dagens nyhet:

– Men det vil være feil å tro at det vil være lett for Amazon å feie danske bokhandlere av banen, legger Bo Dybkær, direktør i Boghandlerforeningen, til i en fersk pressemelding.

For Bo Dybkær & Co kommer dette på toppen av corona-pandemi og konkursen i Danmarks nest største bokhandelkjede, Arnold Busck. I siste nummer av Bok & samfunn fremhevet han nettopp Amazon som en av de potensielt største truslene mot dansk bokhandel:

– Vi har særlig to hovedutfordringer. Dels at boklesingen er på vikende front, særlig blant barn og yngre voksne. Konkurransen fra strømming, sosiale medier og alt det andre du vet, er enorm. Vi jobber med å få til et nasjonalt initiativ for å få opp lesingen. Den andre utfordringen er Amazon, hvor vi forbereder oss på fighten som vi komme. De har etablert en større distribusjonssentral i Tyskland, bare 30-40 km syd for grensen til Danmark, så det er nok bare et tidsspørsmål. Så vi ser på en rekke områder, og har fokus på spørsmålet: Hva er det vi kan – og hva er det Amazon ikke kan?

– Og hva er svaret?

– Vi kan neppe ta Amazon på pris og logistikk, men vi må ta med oss at fysisk bokhandel fremdeles har en posisjon også i Danmark. Det er der kundene sier de liker best å handle bøkene sine. Fordi de får profesjonell veiledning fra et levende menneske – som kanskje vet litt mer om hva du har handlet før. En bokhandleransatt har gjerne en dypere personlig innsikt enn en algoritme. Og så får folk med seg bøkene med en gang, sier Bo Dybkær til Bok & samfunn.

HOVEDBILDET: Gyldendal-toppsjef Morten Hesseldahl.