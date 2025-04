– Alvorlige menstruasjonssmerter rammer fryktelig mange

Overlege ved UIO håper debutboka hennes gir omsorg, gode råd og en trygghet til de som rammes av endometriose.

Guri Bårdstu Majak (f. 1975) er spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer, overlege ved Oslo Universitetssykehus og faglig leder for nasjonal kompetansetjeneste for endometriose og adenomyose.



Guri Bårdstu Majak, Marianne Omtvedt

Endometriose – hvor vond skal mensen være? Sakprosa

Frisk

– Kort fortalt: hva handler boken din om?

– Boka handler om sykdommen endometriose, en sykdom som rammer millioner av kvinner verden over, men likevel ofte er både underdiagnostisert og underbehandlet. I boken blir leseren tatt med på alt fra historiske betraktninger rundt menstruasjonssmerter, hva som faktisk skjer i kroppen ved endometriose, inn på operasjons-stuen og gjennom ufrivillig barnløshet, hormoner og overgangsalder til verktøy som vil hjelpe både for smerter og mestring.

– Hvorfor var det viktig for deg å skrive denne boken?

– Endometriose og alvorlige menstruasjonssmerter er hverdagen for fryktelig mange kvinner og jenter, og kan føre til et betydelig frafall fra både skole, jobb og livet for de som rammes. Likevel finnes det lite tilgjengelig kunnskap rundt det vi vet om sykdommen og hva som kan hjelpe. Altfor mange pasienter går for mange år uten en diagnose og uten tilstrekkelig kunnskap og hjelp. Det håper vi å gjøre noe med med denne boka

– Har du alltid hatt en forfatterdrøm?

– Ja, jeg har nok det. I hvertfall er det store mengder tekst liggende i barndomshjemmet mitt, med alt fra noveller til sangtekster. Etterhvert som jeg ble eldre, og utdannet meg til lege har det vært et mer uttalt behov for formidling av det vi vet og gjør ut til pasienter og behandlere som har vært mest synlig, både via media og flere podcaster. Når spørsmålet om jeg kunne tenke meg å skrive en bok dukket opp, var det likevel som om noe falt på plass.

– Hvordan føltes det å kunne kalle seg selv forfatter?

– Det er faktisk litt uvirkelig, og en slags skrekk-blandet fryd. I min hverdag som gynekolog har jeg etterhvert opparbeidet meg solid erfaring, men som forfatter er jeg virkelig helt nybegynner. Det er både fint og litt skummelt.

– Hva leser du helst selv?

– Som barn var jeg en skikkelig lesehest. Med all faglitteratur og oppdatering som er nødvendig i mitt yrke, ble det dessverre lite rom for lesing (og tidvis et ganske slitent hode etter arbeidstid). Jeg har derfor vært ekstremt selektiv på hva jeg leser selv. Det må være fengende (for meg), og mulig å lese stykkevis og delt. Det har derfor vært en del skikkelig god krim, eller romaner som har en driv i fortellingen. Forfatter-forbildene mine akkurat nå, er de som har lyktes med å skrive skikkelig gode populærvitenskapelige bøker, som Nina Brochmann og Ellen Støkken Dahl med «Gleden Med Skjeden» og Giulia Enders med «Sjarmen med tarmen». Det å formidle medisinsk kunnskap på en måte som treffer publikum er også en kunst.

– Hva er det beste skrivetipset du har fått på veien til å bli forfatter?

– For meg har det vært en kombinasjon av skriving og fysisk aktivitet. Skrive mens det flyter, bevege meg med litt puls hvis jeg står fast. Da dukker det ofte opp både løsninger og gode tanker.

– Beskriv din skriverutine?

– Jeg skriver best om morgenen og har konsekvent utført det som krever mest fokus tidligst på dagen. Så hvis jeg kan starte dagen med stillhet og bare sette meg ned uavbrutt, har det vært det aller beste. Skriving er tungt arbeid for hjernen, så da er jeg ofte ganske «ferdig» til lunsj og tar gjerne en god pause med trening eller en lang gåtur. Utover dagen/ettermiddagen prioriterer jeg gjerne lettere oppgaver som ikke krever fullt så dypt fokus.

– Hva vil du at leserne skal sitte igjen med etter å ha lest boka di?

– Jeg håper alle sitter igjen med en fascinasjon over det enigma sykdommen endometriose er. Jeg vil også spre kunnskap om hvordan historien har formet vår oppfatning av menstruasjonssmerter, og kvinners smerte generelt, på en måte som har spent bein under både forskning og forståelse av pasientene som rammes. I tillegg håper jeg boka gir omsorg, gode råd og en trygghet til de som rammes om at de ikke er alene.

– Har du noen planer for «den vanskelige andreboka»?

– Hehe, det er i hver fall nok å ta av når det gjelder kvinnehelse. Så lenge jeg finner tid i hverdagen, er jeg ganske sikker på at det bor flere bøker i meg. Hva som blir neste tema, får enn så lenge være en hemmelighet.