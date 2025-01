Aker Nordeng skal lede feiringen av Ibsens 200-årsjubileum

Nasjonalbiblioteket har ansatt Sigrun Aker Nordeng som leder for Ibsen 2028, markeringen av 200-årsjubileet for Henrik Ibsens fødsel. Nordeng kommer fra stillingen som leder for strategi og utvikling ved Munchmuseet.

– Sigrun Aker Nordeng har solid erfaring fra komplekse prosjekter i kultursektoren, og med henne får vi en svært dyktig og motivert leder for Ibsenåret 2028, sier direktør for kulturformidling ved Nasjonalbiblioteket Eline Skaar Kleven. Som leder for Ibsen 2028 vil Nordeng få det overordnede ansvaret for jubileet, fra strategi til gjennomføring. Hun skal koordinere både nasjonale og internasjonale initiativer og bidra til å inspirere kulturinstitusjoner til å feire Ibsen og skape en markering som forvalter og formidler Ibsens betydning også for nye generasjoner. – Henrik Ibsen er Norges største forfatter og en av verdens mest betydningsfulle dramatikere. Jeg ser fram til å lede arbeidet med Ibsen 2028, og gleder meg stort til å samarbeide med aktører og institusjoner både nasjonalt og internasjonalt for å sikre at jubileet feires bredt og etterlater et varig inntrykk, sier Sigrun Aker Nordeng. Henrik Ibsens dramatikk berører universelle temaer som fortsatt treffer mennesker i dag. I 2028 vil 200-årsjubileet for hans fødsel markeres bredt, både i Norge og i resten av verden. Regjeringen har gitt Nasjonalbiblioteket ansvaret for å lede og koordinere dette arbeidet. – Vi har store ambisjoner for jubileet, og en rekke aktører rundt om i landet er allerede godt i gang med planleggingen. Med Nordeng med på laget er jeg overbevist om at vi vil kunne skape en markering som blir lagt merke til og husket, sier Kleven. Sigrun Aker Nordeng er siviløkonom fra NHH. Hun har bred erfaring med prosjektledelse og strategisk planlegging innen kultursektoren og en rekke virksomheter i offentlig og privat sektor. Ved Munchmuseet ledet hun prosjektet med flytting og åpning av det nye museet i Bjørvika, før hun gikk inn i stillingen som leder for strategi og utvikling. Nordeng tiltrer stillingen som leder for Ibsen 2028 den 1. april 2025. De offisielle betegnelsene for jubileet er Ibsen 2028 og Ibsenåret 2028.