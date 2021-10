Septembertallene har talt: "Gutteboka" ligger i mangt et tenåringshjem.

I denne ukas God morgen-spalte uttalte bokhandler Kjersti Thon at Gutteboka (Aschehoug) bør ligge i ethvert tenåringshjem. Salgstallene tyder på at bokkjøperne er enig. Gutteboka av Nina Brochmann og Ellen Støkken Dahl topper salgslista for generell litteratur for barn i september.

– Å toppe salgslista er kjempestas! Vi skrev Gutteboka for å gi gutter en bedre pubertet og ungdomstid, men det holder ikke å skrive boka – den må også nå leserne. At den selger så bra, tyder på at den gjør nettopp det. Det er vi veldig glade for, sier Brochmann og Støkken Dahl.

Listen er sammenstilt av Bokhandlerforeningen. NB: På mobil leses listene best i breddeformat/landscape.

Barneboklista for generell litteratur – Uke 35-39 – 2021

Forfatter Tittel Forlag 1 N. Brochmann og E. S. Dahl Gutteboka Aschehoug 2 Tinashe Williamson Håndbok for unge antirasister Cappelen Damm 3 Jennie Sofie Pickl Mitt nakne hjerte Vigmostad & Bjørke 4 John S. Jamtli I skyggen av Tirpitz Strand 5 Anna Fiske Hvordan er det å være voksen? Cappelen Damm 6 100 biler, fly, tog og båter Gyldendal 7 Craig Glenday (red.) Guinness World Records 2022 Ena 8 Susanne Kaluza Hvorfor har vi ikke president i Norge? Cappelen Damm 9 Sarah Laboucarie Skolemat Frisk 10 Line Halsnes Tøffe maskiner Cappelen Damm 11 Maria Østhassel Psykt deg Frisk 12 Stéphanie Couturier Følelsene fra glad til gråt Fontini 13 Jonathan Litton Zoologi for småtasser Solum Bokvennen 14 Marie Fordacq Byggeplassen Kontur 15 Sarah Laboucarie Dinosaurer og andre forhistoriske dyr Kontur 16 Inna Anikeeva (ill.) Den kjempestore let & finn-boka Cappelen Damm 17 Jonathan Litton Ingeniørarbeid for småtasser Solum Bokvennen 18 Terry Denton Terrys bok om absolutt alt (nesten, da) Fontini 19 Katie Daynes Hva er følelser? Titt bak klaffen Memo 20 Bjørn Rune Lie (ill.) Ut på tur!: Dyra på gården Fortellerforlaget

Barneboklista for skjønnlitteratur – Uke 35-39 – 2021

Forfatter Tittel Forlag 1 Jørn Lier Horst Operasjon heksegryte Strawberry 2 Her er Fantus! Vigmostad & Bjørke 3 Odin Helgheim Fimbulvinter: Ragnarok 2 Egmont 4 Mariangela Di Fiore Å ri på enhjørninger Gyldendal 5 Lisa Aisato (ill.) Min første sanglekebok Gyldendal 6 Malin Falch Trollriket: Nordlys: 4 Egmont 7 Sabine Kraushaar (ill.) Barnas bondegård Egmont 8 Neville Astley Peppa teller ned til leggetid Gyldendal 9 Jørn Lier Horst Jakten på enhjørningen: Detektivbyrå nr. 2 Strawberry 10 Ida Jackson Brillebjørn i svømmehallen Gyldendal 11 Julia Sykes Sofia og Regnbue: Enhjørningsakademiet: 1 Memo 12 Lars Mæhle Hemmeligheten Kagge 13 Sam Taplin Fuglelyder: Trykk og lytt Gyldendal 14 Dav Pilkey Forbrytelse og slafs: Hundemannen: 9 Vigmostad & Bjørke 15 Mega gøyale vitser for barn: 6-12 år Zeppelin 16 David Sundin Boken som ikke ville bli lest Strawberry 17 Rikard B. Heimen Syng med Bjørnis Aschehoug 18 Dav Pilkey Superpus tegneklubb Vugmostad & Bjørke 19 A. Griffiths / T. Denton Gutta i trehuset forteller vitser til de får lattersjokk Vigmostad & Bjørke 20 Elias Våhlund Håpløst: Håndbok for superhelter: 6 Kagge