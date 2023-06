Å gå hjem på lyse natta

DAGENS SOMMERGJEST: Om Ida Amalie Svensson får gå hjem midt på lyse natta etter en fest, er det en god sommerferie.

Ida Amalie Svensson jobber som daglig i Cappelen Damm Agency som rettighetsagent. Sommeren tilbringer hun forhåpentligvis på båtturer i Kristiansands skjærgård, hvor hun spiser is i redningsvest og hoppe i sjøen fra høye knauser. Og angrer på at hun sjekker eposten.

– Hvor tilbringer du ferien?

– Norge rundt! Bil til Trondheim, Bergen og Kristiansand, med noen fine stopp på veien, for å besøke venner og familie. Jeg har ikke lappen ennå og slipper veldig billig unna med å være kartleser og DJ mens kjæresten kjører. Reiser mye utenlands med jobben og har ikke megabehov for eksotiske opplevelser i fellesferien. Men det blir en liten tur til Berlin mot slutten av sommeren.

– Hva må en god sommerferie inneholde?

– Helst mange restaurantbesøk, minst én stor leseropplevelse, reker, å gå hjem midt på lyse natta etter en god fest, treffe familie man ellers bor for langt unna til å treffe, noen helt planløse dager, en fjelltur, flere saltvannsbad. Og bikiniskille.

– Hvilken bok er den beste du har lest så langt i år? Og hvilken ligger øverst i bokbunken i ferien?

– Den beste er Claire Keegans Small things like these. Rett og slett en perfekt roman, en presis og dypt eksistensiell bok om hvilket ansvar man har for andre mennesker dersom man vil være et medmenneske. Øverst i sommerbunka ligger Amalie Kasin Lerstangs kommende roman, Rikt er et folk som har skogen. Men jeg er også en McCartney-fan som fremdeles har Blodmeridianen til gode, og det passer jo dessverre ekstra godt å ta den i sommer. Nr. 3: Ild, tenner, vann, tunge, Nhu Dieps kommende roman, som jeg har store forventninger til. Er det juks å nevne tre bøker? Jeg tar sjansen.

– Automatisk fraværsmelding eller litt mailsjekking fra stranden?

– Automatisk fraværsmelding. Men jeg kommer til å sjekke mailen, og jeg kommer til å angre på det.

– Hva står på bordet hvis du får velge ditt perfekte sommermåltid?

– Krabber er det perfekte sommermåltid. Krabber skal spises med salt meierismør og loff. Ikke noe majones, dillkvaster eller sitron. Jeg er purist. Det finnes selvsagt noe godt å drikke på dette bordet også, men det er helt sekundært.

– Hvem ville du invitert til bords, hvis du ikke kunne velge familie eller kjæreste?

– Hadde likt å samle hele den gamle redaksjonsgjengen fra tida i Litteratur på Blå. Jeg tenker på de årene som en stor faktor i at jeg har jobben jeg har i dag, og mange av oss har landa i bransjen. Det hadde vært hyggelig å møtes igjen.

– Ditt beste ferieminne?

– Det må nesten bli summen av alle lange, late dager på familiehytta i skjærgården i Kristiansand. Kjøre på båtturer, spise is i redningsvest, hoppe i sjøen fra høye knauser, lukta av saltvann i lufta og i håret og på huden. Ligge på en solseng på hyttetunet på vindstille dager og lese bøker. Storfamiliemiddager rundt langbordet i god sommertemp. Denne hytta har jeg vært på hver eneste sommer, og nå som den skal selges, blir jeg litt sentimental.

– Hvem i Bok-Norge vil du helst gi en blomsterbukett?

– Alle som jobber på midlertidige kontrakter og drømmer om litt forutsigbarhet!

– Hvis du fikk være kulturminister for en høst – hva er det første du ville gjort?

– Sørga for at Døden på Oslo S kunne fortsette å spille for fulle hus på Økernsenteret, så klart.

– Hvis du kunne satt én bok på pensum i norske skoler; Hvilken og hvorfor?

– Kvit, norsk mann av Brynjulf Jung Tjønn er selvforklarende, og det er forhåpentligvis noen lure hoder i skoleverket som allerede har tatt ansvar her. Så jeg sier Seierherrene av Roy Jacobsen. Ikke bare er det historien om fremveksten av det moderne norske sosialdemokratiet og velferdssamfunnet mellom to permer, det er også en helt fantastisk god roman som kan og bør skape masse leselyst.

– Hvilken overskrift håper du å se på Bok365 til høsten?

– «Nytt rekordår for Cappelen Damm Agency.»

– Hvilket spørsmål burde vi ha stilt deg? (Og hva ville du ha svart?)

– Spørsmål: Hva er ditt beste bilferietips?

– Sv: Mitt beste tips er å sjekke kartet for å se etter nærliggende stavkirker, og å ta ispausen der om det går. Det gjør det overraskende ofte!

