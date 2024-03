Seltzer og Storhøi blant vinnerne i Storytel Awards

For andre gang gikk lydbokprisen Storytel Awards av stabelen i Norge. Her hedres innleserne av lydbøkene, og vinnere i seks kategorier ble kåret etter flere runder med avstemming. I første omgang en avstemning blant lytterne og deretter vurdering av en fagjury i hver kategori. Totalt 24 finalister kjempet om de seks prisene i kategoriene Barn og ungdom, Krim og spenning, Romaner, Sakprosa, Underholdningsromaner og Innlesing av egen bok.

– I kveld har vi feiret stemmene. Forfattere og skuespillere som gir bøkene lyd. Som med innlevelse lar oss drømme oss bort. Gråte. Sitre av spenning. Stemmer som bringer oss enda nærmere fortellingene. Det har vært en fantastisk kveld, der hele bokbransjen har vært samlet, både blant de nominerte og blant publikum, sier administrerende direktør i Storytel, Ole Werring.

Delt ut hederspris for første gang

Blant vinnerne finner vi Thomas Seltzer som fikk pris for innlesingen av sin egen bok Amerikansk karmageddon – Tanker om mitt fordømte fedreland, og Dennis Storhøi som fikk heder for sin tolkning av Jo Nesbø’s Blodmåne.

Under årets utdeling ble det også for første gang delt ut en hederspris. Den historiske prisen gikk til en bauta innen produksjon og formidling av lydbøker i Norge – nemlig forfatter, instruktør og innleser, Nils Nordberg.

– Nils Nordberg har gjennom en lang og imponerende karriere vist et stort engasjement for høytlesning og dramatisering av litteratur på flere arenaer. Han har vært en nøkkelperson i å utvikle og øke interessen for lydformatet og å inspirere andre og nye generasjoner til formidling av litteratur, og bidratt til å gjøre litteraturen tilgjengelig for oss, der vi er. Det er en stor ære å få lov til å gi historiens første hederspris til akkurat Nils, sier Ole Werring.

Dette er årets vinnere:

Hedersprisen: Nils Nordberg

Barn og ungdom: Rolf Magne G. Andersen for «Kokosbananas og værmaskinen» av Rolf Magne G. Andersen

Krim og spenning: Dennis Storhøi for «Blodmåne» av Jo Nesbø

Romaner: Kim Haugen for «Vinnerne» av Fredrik Backman

Sakprosa: Silje Breivik for «Ro – Om Sognefjorden og ein lang rotur heim» av Sigri Sandberg

Underholdningsromaner: Hilde Grythe for «Historien om Alice» av Kristin Hannah

Innlesing av egen bok: Thomas Seltzer for «Amerikansk karmageddon – Tanker om mitt fordømte fedreland» av Thomas Seltzer

Disse satt i juryen:

Barn og ungdom: Salamatu Kamara, Øystein Espe Bae, Malin Adriaensen, Mari Moen Holsve og Mari Midtstigen

Krim og spenning: Hans Olav Lahlum, Elin Brend Bjørhei, Marius Aronsen, Hilde S. Palladino og Knut Gørvell

Romaner: Solveig Kloppen, Vidar Strøm Fallrø, Guro Sibeko og Siri Ifarnæss

Sakprosa: Harald Fougner, Terje Colbjørnsen, Gine Jonassen og Anders Neraal

Underholdningsromaner: Cathrine Krøger, Jorid Mathiassen, Siri Odfjell Risdal og Ole Kristian Ellingsen

Innlesing av egen bok: Kim Haugen, Ivar Nergaard, Eva Dons og Katerina Futsæter Vik