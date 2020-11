FRAMSNAKKING: − Det er flere enn meg som har felt en tåre under lesningen.

Dagens framsnakker har lang fartstid i bokbransjen. Han har redigert alt fra Donald til Hvem Hva Hvor og Store Norske Leksikon, og ikke minst har han vært borti det aller meste i sakprosaens mangfoldige verden. Nå er Inge S. Kristiansen seniorredaktør i Vigmostad & Bjørke.

I denne spalten utfordrer vi altså en rekke forlagsfolk til A) å løfte frem en bok fra eget forlag (og kun én) som ikke har fått den oppmerksomheten den fortjener, og B) å velge en bok fra et konkurrerende forlag.

Savn, tap og motstand

Fra egen forlagshylle faller valget på Tania Michelets Min egen vei – Fra Mao til Gud:

− Tania Michelet skriver om sin oppvekst i et radikal AKP-miljø som utenverdenen har hatt lite innsyn i. Hun gir et gripende innblikk i et barnesinn utsatt for indoktrinering, stress og uro. Det handler om å komme seg gjennom savn, tap og motstand – og om hva det koster å ha en gudstro, selv i det moderne Norge. Boken er også bli et nært portrett av Tanias far Jon Michelet og moren Bente Lippe, som døde ung. «Gripende» er her ingen klisjé − det er flere enn meg som har felt en tåre under lesningen.

Skarp observatør

På «bortebane» faller valget på en bok fra Dreyers Forlag:

− Det er en bok som jeg ennå ikke har lest, men som skal leses i juleferien. Asle Tojes Gullbrikkespillet handler om det liberales samfunnets krise og de store endringene som skjer i Europa i dag. Toje er en skarp observatør og skriver svært godt.

(Foto: Sally Kristiansen)