YouTube slår BookTok

I følge en ny Nielsen-rapport er det på YouTube britiske ungdommer får inspirasjon til nye leseropplevelser.

Funnet i Nielsen årlige rapport, «Understanding the UK Children’s Books Consumer» for 2022, er kanskje litt uventet. Her kommer det nemlig frem at YouTube er det mest populære stedet for unge mellom 14 og 25 år, når de skal finne inspirasjon til sin neste leseropplevelse. Det skriver The Bookseller.

Men marginene var ikke store. 34 prosent oppgir YouTube som den viktigste nettsiden for å oppdage nye bøker, mens 32 prosent oppgir TikTok. Instagram havner på en «tredjeplass» med 27 prosent.

For anbefalinger «offline» oppgir 41 prosent at venner er hovedmåten de oppdager nye bøker, fulgt av fysiske bokhandlere med 36 prosent.

Få som faktisk leser

Nielsens rapport viser derimot også at kun 17 prosent av målgruppen, altså unge mellom 14 og 25 år, oppgir at de faktisk leste eller lyttet til bøker, tegneserier eller magasiner daglig. Dette tallet øker til 45 prosent når man ser på ukentlig basis, men lesing var fremdeles blant de minst foretrukne aktivitetene for unge.

Målgruppen kjøpte i 2022 til sammen rundt 61 millioner bøker, noe som utgjorde 496 millioner pund og 18 prosent av bokomsetningen. Selv om det britiske bokmarkedet falt med 4 prosent fra 2021 til 2022, kjøper unge mennesker flere bøker enn tidligere – den andelen steg med 1 prosent innenfor samme periode. De mest populære sjangrene ble oppgitt å være romantikk, fantasy, YA og grafiske romaner.