Wergelands åre med toget til Moss

LYRISK: Martin M. Sørhaug er tildelt Norsk Forfattersentrums poesiformidlingspris «for sitt utrettelige engasjement og arbeid som både arrangør og forlagsredaktør.

Wergelands åre er en hederspris innstiftet av Norsk Forfattersentrum, og tildeles en person eller institusjon som har gjort en fortjenestefull innsats innen formidling av poesi. Prisen ble innstiftet i 1997 på initiativ fra Arne Ruste, og er knyttet til et par velbrukte roårer, muligens årene Henrik Wergeland pleide å oppbevare sammen med et seil på Kafe Grei i Skippergaten i Oslo. Her møtte også Wergeland sin fremtidige hustru, Amalie Sofie Bækkevold. Den ene åren er permanent utstilt i Kafé Grei, den andre ambulerer mellom prisvinnerne.

Juryleder Ingvild Solstad-Nøis delte ut prisen på Norsk Forfattersentrums årsmøte i Oslo på fredag. Juryen har i år i tillegg til Solstad-Nøis, bestått av Marjam Idriss, Tyra T. Tronstad og Eirik Ingebrigsten.

Kuratert uetablerte så vel som anerkjente i verdensklasse

Fra juryens begrunnelse:

Gründeren og ildsjelen Martin Sørhaug har gjennom kunstnerkollektivet og forlaget House Of Foundation i Moss, festivaler som Møllebyen og Lyse netter, og bokhandelen Audiatur, skapt et kulturelt arnested og en viktig formidlingsarena for poesi.

Gjennom tiår har Sørhaug kuratert steder og anledninger hvor norsk, skandinavisk og internasjonal poesi skrevet av uetablerte, så vel som anerkjente poeter i verdensklassen, fått møte publikum gjennom litteraturarrangementer, utgivelser og oversettelser.

Sørhaugs engasjement har laga hjem og arenaer for samrøre av musikk, visuell kunst, litteratur og poesi. Da Norsk forfattersentrum sendte ut invitasjon til medlemmene om forslag til verdige kandidater til å motta gjeve Wergelands Åre 2025, var det mange som peika på Martin Sørhaug og House Of Foundation lista, og juryen var enstemmig enige.

Prisvinneren repliserte med blant annet det kollektive:

– Så må vi understreke at dette er en pris som undertegnede virkelig fikk ta imot på vegne av det mest fantastiske og velfungerende uavhengige kultur- og forlags-kollektivet her i landet. Jeg simpelthen elsker å administrere dette og er så ufattelig glad for at jeg får lov til å jobbe sammen hver eneste en av dere!

– En stor takk til Norsk Forfattersentrum, til juryen, til juryleder Ingvild Solstad-Nøis og til alle medlemmene som har nominert oss!

Vinnere av Wergelands åre

1997 Turid Birkeland, kulturminister

1999 Oslo Sporveier, for prosjektet Dikt Underveis

2001 Dagbladet, spesielt for utvikling av Diktbasen

2003 Volapük, motkulturelt kraftsentrum

2005 Erling Kittelsen, lyriker og formidler

2008 Jan Erik Vold, lyriker og formidler

2012 Hanne Bramness

2014 Annelita Meinich, programleder i Diktafon NRK P2

2016: Helge Torvund, lyriker og formidler

2018 Poesibilen Ted Martin Granlund

2022 Poesidigg ved Henning H. Bergsvåg

2023 Martine Næss Johansen og Guro Sibeko

Veien hjem

På sosial medier skriver prisvinneren:

Åren ble fraktet gjennom Oslos gater, fra Kampen til Oslo S, på toget fra Oslo til Moss med Østfoldbanen, fra jernbanestasjonen i Moss til Møllebyen og House of Foundation. Det er overraskende problemfritt å bevege seg rundt med en åre gatelangs både i Oslo og i Moss og takhøyden på toget tillot oss også relativt enkelt og bekymringsløst å frakte dette klenodiet av en pris trygt frem til mål. På veien møtte vi flere hyggelige folk, mottok gratulasjoner og fikk hjelp med fotodokumentasjonen (stor takk til Jonny Halberg (min følgesvenn og hovedfotograf denne kvelden) men også Agnar Lirhus og Charlotte Thiis-Evensen som vi uforberedt møtte på vei hjem).

