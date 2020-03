Waterstones og Blackwell stenger

Corona-viruset sørger for det som to verdenskriger ikke greide: Å stenge britiske bokhandler.

De britiske bokhandelkjedene Waterstones og Blackwell melder begge at de vil stenge sine butikker midlertidig, for å hindre spredning av coronaviruset. W.H. Smith velger å holde sine butikker åpne.

«For å hindre spredningen av coronaviruset, og for å beskytte våre kunder og ansatte, vil vi dessverre stenge våre butikker fra og med mandag 23. mars og inntil videre.» Slik lyder meldingen fra Waterstones. Beslutningen kommer i kjølvannet av at ansatte gjennom helgen hadde uttrykt sin bekymring i sosiale medier, og fått støtte fra forfattere – blant dem Adam Kay, som meldte følgende på Twitter: «Jeg bønnfaller mitt elskede Waterstones om å gjøre det rette og stenge. Hver eneste person som kommer inn setter andre i fare, inkludert deres egne ansatte.»

Waterstones-sjef James Daunt har tidligere insistert på at kjeden fremdeles skulle holde butikkene åpne, men sier til The Bookseller at innspill fra de ansatte kombinert med utsiktene til sterkt fallende omsetning fikk ham til å snu.

To verdenskriger

Også alle Blackwell- og Heffer-butikker vil være stengt fra i dag. Det satt svært langt inne for Blackwells del. Styreleder Toby Blackwell og adm.dir. David Prescott skrev følgende: «Beslutningen kommer etter at vi gjennom 141 år har gitt utmerket service til våre høyt verdsatte kunder over hele landet, inkludert to verdenskriger. Vi har holdt butikkene åpne så lenge som mulig, fordi vi vet hvilken viktig rolle vi spiller for deg og for lokalsamfunnet. Uansett, sikkerheten til de ansatte og kundene våre kommer først.»

Fremdeles åpne dører

Konkurrenten W H Smith velger å holde åpent, med økt fokus på håndvask og hygiene, engangshansker og kun kortbetaling.

Også bokhandlerne her hjemme i Norge fortsetter med åpne dører, noe blant annet ARK sendte ut en e-post om til sine kunder sent søndag kveld. Der forsikrer de om at kundenes og medarbeidernes helse og sikkerhet står sentralt, og at man følger alle råd og anbefalinger fra myndigheten. Kontaktflater vaskes mange ganger daglig og også her er det kun tillatt med kortbetaling, Kjeden slår også et slag for nettbestilling og hjemlevering. «Ta vare på deg selv og dine, og hus at vi sammen kan gjøre en forskjell», heter det avslutningsvis fra adm. direktør Linda Frid Andresen.