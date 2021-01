Vipps – så var hun på plass

Bookis henter Kine Bergseth fra Vipps. Hun blir både markedssjef og aksjonær i selskapet.

Bookis vokser raskt i både Norge og Sverige, og rigger seg til for lansering i flere europeiske land. Nå henter de Kine Bergseth fra Vipps. Bergseth skal lede arbeidet med å markedsføre Bookis’ salgsmodell, men skal også bistå inn i den videre forretningsutviklingen.

– Å få muligheten til å være med i utviklingen av eventyret Bookis var simpelthen en mulighet jeg ikke kunne la gå fra meg. Det er jo nesten en klisjé å si det på den måten, men jeg synes det er treffende ettersom jeg har trivdes så godt i Vipps, sier Kine Bergseth som også går inn som aksjonær i selskapet.

Skal «druuse» på

Hun tror en gründervirksomhet som Bookis passer perfekt med hennes måte å jobbe på:

– I Bookis snakkes det om å «druuse» på. I mitt hode dreier dette seg om å være veldig fokusert på det vi driver med, og ikke minst ha en voldsom energi når vi gjør det. Det tiltalte meg veldig, sier Bergseth.

Hun ser spesielt frem til å utfordre bokbransjen med de sirkulære løsningene Bookis har som forretningsidé. – Det er på høy tid at sirkulærøkonomien blir en del av denne bransjen. Bøker er som skapt for å bytte eierskap etter at de er ferdig lest, og jeg gleder meg til å være med å utvikle et selskap som tar bærekraft på alvor.

Planlegger for sterk vekst

Gjennom hele 2020 opplevde Bookis en vekst i både kunder og antall solgte bøker. Da bokhandleren før jul lanserte ordningen med at forfatterne kan få royalties også for brukte bøker, tok det imidlertid av, ifølge Bookis-gründerne:

– Vi ser at interessen for oss som selskap har vært voldsom, og når vi nå på nyåret opplever en ordentlig økning også i Sverige, samt en kraftig økning i salg av pensum for høyere utdanning – så ser vi jo at behovet for en dyktig markedssjef er stort, sier Arne-Morten Willumsen, som er gründer og daglig leder. Han legger vekt på at Bergseth passer som hånd i hanske, eller bok i bokhylle, i Bookis. – Kine er både strateg, taktiker og praktiker. Slike folk er det ikke så mange av, og at hun blir med på raketten synes vi er rått. Det hun har fått til i Vipps er imponerende, og jeg gleder meg til at hun skal ta over jobben min, sier Brurok som forteller at det var svært mange kvalifiserte søkere.

Over 160 000 brukere

Medgründer Lasse Brurok, som fungerer som markedssjef i dag, fortsetter i stillingen som driftssjef (COO).

– Vi er veldig ydmyke når det gjelder alle de dyktige folkene som søkte på stillingen. Det viser at mange har tro på den reisen vi er på, og det gir oss bare mer motivasjon til å fortsette, sier Brurok.

Bookis har siden september 2020 fått 20.000 brukere i Sverige, og vokser raskt. Totalt har tjenesten over 160.000 brukere i Norge og Sverige, og har ifølge gründerne allerede hatt «en betydelig omsetning». Bergseth begynner i Bookis i mai måned.