BARNEBOKPROFIL: - Jeg likte tanken på å begynne på nytt der, forteller Mari Moen Holsve. Denne høsten returnerer hun til universet som ga henne Bokslukerprisen.

Mari Moen Holsve debuterte i 2006 med fantasyromanen Skjelka-Agenten, og har siden den gang mottatt mye heder for ungdomsromanene sine. For sin andre bok, Rasp, ble hun nominert til UPrisen, mens Halvgudene vant ARKs barnebokpris i 2011. Ingen sover trygt i natt vant Bokslukerprisen i år, og denne høsten returnerer hun til samme univers.

Forfatter: Mari Moen Holsve

Aktuell med: Ingen slipper unna (Cappelen Damm)

– Hvorfor skrev du akkurat denne boken:

– Jeg ville tilbake til Skymdal, grøsserbygda jeg ble så glad i da jeg skrev Ingen sover trygt i natt. Jeg likte tanken på å begynne på nytt der, med nye hovedpersoner og problemstillinger, og samtidig skildre hva som skjer når befolkningen i en liten bygd nok en gang rammes av noe skikkelig ekkelt.

– Tre barnebok-favoritter:

– Tor Åge Bringsværds Vår gamle gudelære, Den mørke materien-trilogien av Philip Pullman og Hvem skal trøste knøttet? av Tove Jansson.

– Sjekk ut:

– Turtles All The Way Down (Skilpadder hele veien ned) av John Green. Jeg vet noen sier at dette ikke er John Greens beste, men jeg har sjelden lest en bedre skildring av angstlidelser og OCD.

– Hvordan jobber du?

– Det begynner med idémyldring, gjerne på kafé med filmmusikk på øret. I pausene er det mye episke spill, bøker og serier. Dette er den inspirerende, boblende fasen og på mange måter det morsomste. Når ideene er sydd noenlunde sammen, kommer det mer pliktpregede skrivearbeidet: Historien fra A til Å. Det flyter stort sett greit – men enkelte ganger oppdager jeg at jeg har skrevet meg tjue sider av gårde i feil retning. Da blir det som å ha tatt feil avkjøring til hytta, og jeg må snu og kjøre tilbake.

– Hvilken barnebok gjorde størst inntrykk på deg som barn?

– Farlig midtsommer av Tove Jansson. Pappa leste den høyt for meg til kveldsmaten, og da jeg ble eldre leste jeg den på egen hånd, mange ganger. Jeg har ikke vært borti noen andre bøker med tilsvarende atmosfære. Eventyr og litt skummel, uforutsigbar natur bakt sammen med humor, melankoli og verdens tryggeste familie.

– Hvilken barnebokskikkelse ville du helst ha møtt?

– Snusmumrikken. Det lever fortsatt en barnlig drøm i meg om at bare jeg kunne snakke med ham, bli med ham på reise og lære meg å se verden sånn som han gjør, så kommer alt til å gå bra.

– Og hvem ville du helst selv ha vært?

– Denne er så vanskelig! Kan jeg velge flere? Ronja Røverdatter, Hermine, Tonje Glimmerdal, Lille My – jeg trenger de ulike egenskapene deres i ulike situasjoner.

– Hva må en virkelig god barnebok inneholde?

– Det samme som en god voksenbok. Gode karakterer, god dialog, god story, godt språk og respekt for leseren.

– På eventyr med Potter eller over de syv hav med Pippi?

– Jeg elsket Pippi-bøkene som barn, men hun er ikke mye ålreit! Skal jeg ut på tur med noen, må det bli Harry Potter. Jeg liker vennskapene som skildres; det er så mye aksept i den gjengen.