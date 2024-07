Ville satt «IT» på pensum

DAGENS SOMMERGJEST: Sondre Aksnes Yggeseth vil gjerne sette Stephen Kings "IT" på pensum i skolen. Men før du setter sommerølet i halsen, kan du lese hvorfor i dagens sommerspalte.

Markedsansvarlig i Pelikanen forlag, Sondre Aksnes Yggeseth, tilbringer sommeren i Trollheimen, forhåpentligvis med litt sørafrikansk grillmat.

– Hvor tilbringer du ferien?

– Ferien begynner med fjelltur i Trollheimen, før vi gyver løs på en liten besøksturné til familie på Øst- og Vestlandet. Det hele avsluttes med Moldejazz.

– Hva må en god sommerferie inneholde?

– Alle disse tingene kan leses med relevant bøyning av ordet «god» foran — kaffe, håndverksøl, grillmat, fjellturer, bøker, musikk, sparsommelig besøkte festivaler, sportsøyeblikk på TV og fine folk.

– Hvilken bok er den beste du har lest så langt i år? Og hvilken ligger øverst i bokbunken i ferien?

– Om jeg skal være litt partisk, vil jeg si Pseudoarbeid som gis ut på søsterforlaget RISK. Det er en veldig underholdende og tankevekkende analyse av det moderne arbeidsliv med undertittelen «Hvordan vi fikk det travelt med å gjøre ingenting».

– På den skjønnlitterære siden var Gutt sluker universet av Trent Dalton en positiv overraskelse — en hjertevarm miks av oppvekstroman og krim, full av mørk humor og nostalgi.

– Akkurat nå holder jeg på med Tilintetgjøre av Michel Houellebecq, som ser ut til å bli en ny favoritt for året. Satser på å ta med meg The Rules of Attraction av Brett Easton Ellis opp i fjellheimen.

– Automatisk fraværsmelding eller litt mailsjekking fra stranden?

– E-posten håper jeg på å la være i fred, men som markedsansvarlig er jeg alltid litt for nysgjerrig på hvordan det går med boksalget. Så det kan fort bli litt grafer i solstolen.

– Hva står på bordet hvis du får velge ditt perfekte sommermåltid?

– Det blir nok et grillmåltid. Tilbrakte et år i Sør-Afrika, hvor jeg fikk øynene opp for deres grillkultur, kjent som Braai. Boerewors (grove pølser), helgrillet kylling, hvitløksbrød. Og ikke minst en maismelstappe de kaller pap, og en grønnsakscurry kjent som chakalaka.

– Hvem ville du invitert til bords, hvis du ikke kunne velge familie eller kjæreste?

– Regner med at venner også er ekskludert fra dette, så da blir det et fantasi-middagsselskap.

– Jeg ville invitert gutta i podcasten «Book Club from Hell» — en podcast om bøker du er nysgjerrig på, men som du helst ikke vil lese. Jeg tror det kunne blitt en veldig bra kveld. Podkasten anbefales forresten til alle bokelskere.

– Ditt beste ferieminne?

– Jeg har blitt stadig mer nostalgisk for barndommen, og lange dager på fotballbanen eller stranda etterfulgt av grillmat med familien sitter sterkt i minne.

– I nyere tid må jeg kanskje dra fram en interrail-tur jeg var på i 2018. Jeg er fortsatt stor tilhenger av østeuropeiske mattradisjoner og flytende utesteder (google A38 Budapest for kontekst).

– Hvem i Bok-Norge vil du helst gi en blomsterbukett?

– Torstein Bugge Høverstad — hans oversettelse og innlesning av Harry Potter-bøkene er de mest formative kulturproduktene jeg har vært så heldig å støte på i mine 28 år på denne planeten.

– Hvis du fikk være kulturminister for en høst – hva er det første du ville gjort?

– Det er nok litt for mye for en høst, men jeg ville utarbeidet bedre måter å jobbe med utdanningsdirektoratet for å styrke kulturfagene i skolen. Jeg tror veldig mye av snakket om livsmestring i skolen kan løses med mer tid til å utforske kulturuttrykk med hensikt.

– Hvis du kunne satt én bok på pensum i norske skoler; Hvilken og hvorfor?

– IT av Stephen King inn i ungdomsskolen. Og før leserne setter sommerølet i halsen:

Boka beviser at lange bøker ikke er kjedelige — noe jeg tror unge i dag trenger. Den skildrer de aller fleste utfordringer barn og unge kan ha, men viser også hvor vakre de små tingene i livet virkelig er. Boka skildrer voksne problem på en lettfattelig måte, noe som ruster unge for livet framover. Den er rett og slett en veldig god bok, selv om den ikke bidrar positivt til klovners rykte i samfunnet.

– Jeg tror den norske skolen kan gjøre mer for å nære den leselysten mange har som barn ved motivere unge til å utforske min egen litterære smak i ungdomstiden. Å bruke mer tid på å lese stimulerende bøker som ikke er fordummende tror jeg vil være et steg i riktig retning.

– Hvilken overskrift håper du å se på Bok365 til høsten?

– Jeg må i alle fall håpe på «Rekordår for Pelikanen».

– Hvilket spørsmål burde vi ha stilt deg? (Og hva ville du ha svart?)

– «Hva er en bok ingen har hørt om som du snakker om hver gang du får anledning?» Lord of Dark Places av Hal Bennett — en av de villeste leseopplevelsene jeg har hatt.

– «Hvilken forfatter har fått et ufortjent dårlig rykte?» Wilbur Smith — han skriver enormt nyansert om de komplekse kulturelle konfliktene i Sør-Afrika, og gjør det på en så lettbeint måte at bøkene hans blir solgt i kiosker over hele verden.

LES FLERE SOMMERGJESTER HER!