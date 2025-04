Vi gjør det raskere!

DEBATT: Den «gamle» tanken har vært at kun refuserte forfattere velger å gå indie, men slik er det ikke lenger. Indiebokbransjen kan bevege seg fortere enn forlag og dedikere seg fullt til prosjekter de selv velger.

Denne uka presenterer Boldbooks, i samarbeid med Ukultur, syv lovende titler i bokråd med Norli. Neste uke skal Ark besøkes. Bokråd er vanligvis forlagenes gylne mulighet til å pitche inn de sterkeste kommende titlene, i håp om at bokhandlene skal gjøre et sentralinnkjøp, og dermed bidra med å legge til rette for at de kommende bøkene kan bli til bestselgere.

Forhåndssalg

Det som er gøy nå, er at vi ser skikkelig iver fra bokhandlerne, og de igjen baserer seg på hva kundene vil ha. Det kommer så mye bra fra egenpubliserte forfattere, såkalte indieforfattere, og dette merkes på både bestselgerlister og salgstall. Den «gamle» tanken har vært at kun refuserte forfattere velger å gå indie, men slik er det ikke lenger. Nå er det mange som velger å gå indie fordi de vet de kan selge godt på egenhånd eller de vil beholde rettighetene selv. Via Boldbooks og Ukultur, og andre aktører som tilbyr hjelp til selvpublisering, er dette blitt enkelt.

Yngvar Ugland, eksempelvis, kommer ut med «Moonshots-metoden» 6. mai. Allerede to uker inn i forhåndssalget har han solgt 1500 eksemplarer via egen salgskanal. Det er knallgodt. Er vi flinke til å fordele salgene mellom kanalene, kan han også komme inn på bokhandlerforeningens bestselgerliste. Yngvar selv ville gå indie etter anbefaling fra en venn som tidligere har utgitt på et forlag han selv fikk tilbud fra.

Mange rådgivere

En fordel med å velge indie, er at vi som jobber som rådgivere for indieforfattere kan tilpasse oss forfatteren, heller enn at forfatteren må tilpasse seg eksempelvis et forlags publiseringsplan. Det er dårlig for business å sitte lenge på et aktuelt manus bare fordi det må inn blant en rekke andre bøker som også skal utgis. En bok må også gjerne publiseres i sesong. Nyåret betyr «ny start», påske betyr krim og quiz, og august betyr tilbake til skole og jobb. Det er viktig å forholde seg til bokhandlernes sesonger. Men en skolebok kan gjerne komme ut i januar for så å løftes i august. Kommer den dermed ut i desember, er det kun en måned før den er «fjorårets bok». Når man går indie kan forfatteren selv bestemme når boka gis ut, basert på råd fra rådgivere innenfor ulike felt i bok-prosessen. En rådgiver vil også kunne velge hvilke prosjekter vedkommende jobber med, og således kanskje jobbe mer dedikert enn en forlagsansatt som må forholde seg til forlagets portefølje.

Forrige uke gjennomførte indiebokbransjen landets andre Indiebokfestival på Litteraturhuset i Oslo. Det ble en dag spekket med foredrag, mingling og kåring av landets beste indiebøker. Landets første Brageprisnominerte indiebokforfatter, Sarah Roxana Herlofsen, åpnet showet med foredraget «Fra drøm til virkelighet». Det inspirerte en hel bransje. Det kommer til å gå raskt i indiebokbransjen fremover!

KARIANNE AANESTAD, Senior bokkonsulent i Ukultur