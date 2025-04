Fritt Ord-prisen går til avistegnere

Det er tre avistegnere som deler på Fritt Ords Pris 2025: May Linn Clement, Marvin Halleraker og Morten Mørland.

– I år er det 20 år siden karikaturstriden brøt ut, der tegninger av profeten Muhammed førte til vold og drap flere steder i verden, og det er ti år siden terrorangrepet på Charlie Hebdo-redaksjonen. I dagens urolige nyhetsbilde er tegningen et uttrykk som treffer autokraters svake sider, med den konsekvens at tegninger blir sensurert og tegnere forfulgt, sier styreleder Grete Brochmann i stiftelsen Fritt Ord.

I begrunnelsen heter det blant annet at «satiren utfordrer autoriteter og bidrar til debatt og kritikk av personer og fenomener i samtiden».

Tre ulike

62 år gamle Halleraker er kanskje den mest kjente av de tre i Norge. Han tegnet fast for Bergens Tidende før han begynte i Aftenposten, og «kombinerer et vestlandsk tvisyn med sans for insisterende detaljer og suveren strek», skriver juryen i sin begrunnelse.

46 år gamle Mørland har en større internasjonal profil. Han «bedriver politisk satire i klassisk form og illustrerer utviklingen i britisk og internasjonal politikk og samfunn med et totalt usentimentalt blikk,» heter det i begrunnelsen. Han har blant annet tegnet for VG, men også for britiske The Times og søndagsutgaven i over 20 år.

Dag og Tids tegner May Linn Clement (39) er den yngste av de tre. «Hun portretterer norske og internasjonale toppolitikere, men hun kan også skrive og tegne åpent og søkende om grunnleggende aspekter ved det å være menneske i en (litt for) moderne verden,» skriver juryen.

Under press

I begrunnelsen sin skriver Fritt Ord at satiretegningen er under press av blant annet dårlig medieøkonomi og av refusjoner for kontroversielle og kvasse tegninger.

– Frykten for å fornærme eller krenke autoriteter, minoriteter eller avisens lesere blir ikke mindre i en tid med krig og uro. I en global verden formidles bilder og tegninger over landegrenser i løpet av sekunder, og kan ha eksplosive og voldelige virkninger i en annen kontekst, skriver juryen.

Prisen er Stiftelsen Fritt Ords høyeste utmerkelse. Prisvinnerne mottar et pengebeløp på 600.000 kroner og får en statuett signert Nils Aas. Fjorårets vinner var fotograf Harald Henden.