– Vi tror på sammenheng og analyse. Vi tror på kunsten som selvstendig. Vi tror på undring og nyanser. Vi tror ikke på terningen, skriver NRK-kritikerne i en kronikk, og beklager til leserne.

Så har den første terningen blitt rullet på en litteraturanmeldelse på NRK. Det var Lars Myttings Skråpånatta som fikk den æren – og ble tildelt terningkast fem av Gerd Elin Sandve.

Men kritikerne selv står fremdeles like fast på at de ikke liker den nye praksisen. I en kronikk publisert på Kritikerlagets nettsider, skriver NRKs kritikere at de er lei seg for at de ikke har blitt hørt i saken:

«Vi, kritikerne av scenekunst, litteratur og visuell kunst, ønsker ikke terningkast i anmeldelsene vi skriver. Vi er lei oss over ikke å ha blitt hørt i denne saken. For nå skjer det: Nå blir det terninger overalt.»

«Vi tror ikke på terningen»

«Ikke alt trenger å lande på en talldom. Kunst er nyanser, tvil, refleksjon og grubling – og en anmeldelse er å åpne et rom som kritikeren og leseren kan gå inn i sammen. Kritikk er dom, ja da, men ikke bare det. Kritikeren sitter ikke på fasiten. I sitt vesen er kritikk meningsbærende journalistikk», skriver kritikerne videre.

De vektlegger at de «selvsagt» ønsker å nå ut til så mange lesere som mulig, men at de motsetter seg at kritikken skal behøve terningkast – da det ikke gir rom for undring.

«La dette være klart: Vi tror på sammenheng og analyse. Vi tror på kunsten som selvstendig. Vi tror på undring og nyanser. Vi tror ikke på terningen. Til alle våre lesere, lyttere og seere: Vi beklager.» Kronikken er underskrevet av Knut Hoem, Thula Kopreitan, Anne Cathrine Straume, Leif Ekle, Mona Pahle Bjerke, Karen Frøsland Nystøyl, Ola Hegdal, Shana Fevang Mathai og Jonas Hansen Meyer.