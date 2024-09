Gyldendal retter opplysninger om Tajik-kyss

Gyldendal skal korrigere flere opplysninger om TV 2-journalisten Lars Joakim Skarvøy i en ny bok om Arbeiderpartiet.

– Jeg er skuffet over at de på bare en drøy halvside i boka publiserer minst fire usanne påstander om meg uten at de en eneste gang har tatt kontakt med meg og spurt om dette er sant. Det er bra at forlaget vedgår sine feil og retter alt i et eventuelt neste opplag, skriver TV 2s politiske journalist Lars Joakim Skarvøy til Journalisten.

Han reagerer på opplysninger om seg selv i den nye boka «Partiet», om Arbeiderpartiet under Jonas Gahr Støres ledelse.

I boka står det at Hadia Tajik og Skarvøy, da VG-ansatt, danset sammen på et lasteplan i Oslo Pride-paraden i 2018.

– Dette er usant. Men som tidligere omtalt møtte jeg flere Ap-folk, deriblant Hadia Tajik inne i Pride Park og danset med dem, skriver han selv.

På samme side står det om Tajik og Skarvøy: «Plutselig kysset de to hverandre på munnen». – Dette er usant, skriver Skarvøy.

Støre har ikke lest boken, men fått med seg mye av omtalen de siste par dagene.

– Jeg kjenner meg ikke igjen i det som skrives i boken, det er det jeg vil si om saken, svarer statsministeren til Nettavisen.