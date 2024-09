Før sommeren kuttet Bonnier barneredaksjonen. Nå oppretter forlaget nytt tegneserieimprint.

I går kom nyheten om at tidligere Egmont-redaktør Tonje Tornes går til Bonnier, for å starte opp et nytt tegneserieimprint, TNT. Det var VG som meldte saken først.

Flere store tegneserieprofiler går derfor fra Egmont til Bonniers nye imprint, noe som får Egmont- Kjell Frostrud Johnsen til å reagere.

Egmont gjennomgikk før sommeren en nedbemanning, hvor det blant annet ble kuttet til tegneserieredaksjonen.

– Med dette justerer vi kursen

Bonnier gjennomgikk før sommeren en egen nedbemanning, hvor nesten hele barnebokredaksjonen sluttet. Henriksen avviser at dette har noen sammenheng med tegneserieimprintet som nå opprettes.

– Før sommeren kutter dere barnebokredaksjonen – men nå noen mnd senere oppretter dere tegneserieimprint. Var det et kutt for å gjøre plass til en tegneseriesatsing?

– På ingen måte. Dette er helt isolerte saker. Nedbemanningen handlet om at investeringen for å bygge opp en ny barnbokportefølje bare ble dyrere og dyrere – hovedsakelig grunnet kronekurs med trykk-kostnader og at strømmetjenestene har skrudd igjen krana for barnebøker. Med TNT får vi en etablert og lønnsom portefølje fra start. Altså en helt annen case. Med dette justerer vi også kursen vår fra å satse tungt på oversatte titler, til å rette oss mot norske forfattere og serieskapere, sier Henriksen.

– Men hva var rekkefølgen på nedbemanningen, og dialogen om imprintet?

– Rekkefølge? Jeg prater hele tiden med sentrale mennesker i bransjen, og Tonje og jeg har hatt en god dialog over lengre tid. Det har jeg også nå med andre bransjeprofiler, uten at jeg tenker på at det er en rekkefølge for når disse planene eventuelt blir virkelighet.

– Utfordringene er de samme

– Før sommeren uttalte du at kuttet i barnebokredaksjonen hang sammen med høye trykkekostnader og på grunn av inntekter på lyd. Tegneserier er jo ikke billig å trykke, og har ei heller lyd. Har bildet endret seg så drastisk på knappe 3 måneder?

– Utfordringene er de samme. Men den store forskjellen er at vi starter imprintet med allerede etablerte forfatterskap- og serier, sier Henriksen, og legger til:

– Og så må jeg si at jeg er mektig stolt over å kunne hjelpe Tonje med å bygge sitt nye hjem så det er et trygt og sprudlende sted for alle de fantastiske serieskaperne i TNT-familien.