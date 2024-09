– Vår høstliste skal være i front!

BOKHØSTEN: – Om det er partipolitikk, menneskerettigheter, fengslingsforhold eller barnevern, så skal vår høstliste være i front!, sier salgs- og markedssjef i Gyldendal.

Bladene endrer farge, og forlagene ruller ut sine høstbøker. Over de neste ukene vil Bok365 se nærmere på årets bokhøst gjennom presentasjoner av forlagenes høstlister. Nå er turen kommet til Gyldendal.

– Det er en vidunderlig variert bokhøst. Romantasy med Rebecca Yarros’ Fjerde ving. Thor Gotaas fortsetter sin folkeformidling, denne gangen er det selveste Sparken som får skinne. Juletema i feelgood for voksne og mysterier for barn. Vi har også mordmysterier du kan løse selv. Men kanskje aller sterkest leverer vi på dagsorden, sier salgs- og markedssjef i Gyldendal, Pål Stokka, og fortsetter:

– Vi skal stimulere og bidra til politisk diskurs på høyeste nivå. Om det er partipolitikk, menneskerettigheter, fengslingsforhold eller barnevern, så skal vår høstliste være i front!

– Her er det bare å tro det du hører

På Gyldendals skjønnlitterære liste venter blant annet Kyrre Andreassens roman.

– Ikke mennesker jeg kan regne med av Kyrre Andreassen bør alle ha hørt om allerede, og her er det bare til å tro på det du hører. Den er fabelaktig! Varm deg en pirog og la deg forsvinne inn i Lindas fortelling, sier Stokka.

Johan Harstad Under brosteinen, stranden! er allerede hyllet med fabelaktige anmeldelser.

– Her får du mye bok for pengene, og det er bare å sette av tid til Harstads helt unike historiefortelling.

Og i september kommer Ørjan Karlsson med sin tredje krimbok i Weber-serien.

– En Bodø-krim som stadig fenger nye lesere. Fantastisk norsk krim! Og siden vi nevner krim: Kristuskransen av Kristina Ohlsson er det bare til å kaste seg over når den kommer i september. Det er en vanvittig sterk krimroman og har du ikke lest de foregående i Strindberg-serien, har du mye å glede deg til!, sier Stokka.

Debutanter finner vi også på Gyldendals høstliste:

– Maren Skolem skriver lekent og lekkert om nevroser og romantikk i Dørene lukkes. Det er en debutroman som har spredd seg som ild i tørt gress blant alle i Gyldendal. Leser du den, elsker du den! Og så vil jeg gjerne slå et slag for Ingvild Hegge Eriksen som har skrevet årets deiligste ungdomsroman. Perfekt for Booktok-crowden! En ungdomsroman om russetid, kjærlighet, bygda og verden. Intet mindre.

– En utrolig sterk sakprosahøst

– Vi har en utrolig sterk sakprosahøst der kanskje de to største stjernene heter Bjarne Brøndbo og Petter Bøckman, sier Stokka.

– Brøndbo har møtt portrettmester Hallgeir Opedal og tar oss med på innsiden av turnélivet og sitt eget hode, mens Petter Bøckman tar oss med på et fantastisk dypdykk i hvorfor vi mennesker er som vi er. Oss dyr imellom kan faktisk gi deg svaret på hvorfor vi syntes kattunger er søte og endre synet ditt på bananfluer.

Krigen står også på høstlista:

– Når professor emeritus i historie, Tom Kristiansen, skriver om en av andre verdenskrigs mest myteomspunne norske personer – General Fleischer – kan vi love oppsiktsvekkende og godt lesestoff.

– Er det noen skjulte skatter blant sakprosautgivelsene deres denne høsten?

– Jeg vil gjerne slå et slag for poesien! Anngjerd Rustands Umiskjennelig hennes er en rørende, rystende og sjelden vakker diktsamling om å få barn samtidig som man opplever en mor med Alzheimer. Den traff meg hardt!, sier Stokka.

Fortsetter med familiearrangementene

På Gyldendals høstliste for barn og unge melder forlaget om en ny juleklassiker for høytlesing.

– Veien gjennom vinterskogen er litt Jul i Svingen, litt Flukten fra dyreskogen, men mest av alt er det Helene Uris tidløse fortelling om å aldri gi opp når det er noe du tror på, sier Stokka.

Alba og Finito og Mysteriet med den tause papegøyen har vært høyt oppe på bestselgerlistene denne sommeren, og i høst kommer bok nummer to i denne populære serien for 6-9-åringene. Og høsten bringer også en helt ny start for Brillebjørn-bøkene. Nils Stokke tar med seg sitt konsept ut i nytt og spennende format med Brillebjørn og fantasimaskinen.

Gyldendal forteller at de fortsetter med familiearrangementene utover høsten:

– I år som tidligere år feirer vi leselysten ved å invitere de minste inn dørene til Gyldendalhuset. Fire ganger åpner vi dørene på vidt gap for å fenge de viktigste leserne med Peppa Gris, Bluey, Brillebjørn og Corny. 21. september setter vi i gang.

