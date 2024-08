Sinne, antifascisme og poteter

BOKHØSTEN: – I Res Publica er vi særlig gode på bøker som er viktige for fagbevegelsen, sier redaktør Marte Stubberød Eielsen.

Bladene endrer farge, og forlagene ruller ut sine høstbøker. Over de neste ukene vil Bok365 se nærmere på årets bokhøst gjennom presentasjoner av forlagenes høstlister. Nå er det Res Publicas tur – og vi starter med tre bøker du burde merke deg fra høstlisten:

Solveig Mork Holmøyiks bok Ro deg ned! Om kvinner, sinne og solidaritet er en personlig fortelling om forfatterens reise i eget sinne, samtidig som hun utforsker temaet kvinner og sinne fra mange synsvinkler: historisk, psykologisk, biologisk, filosofisk, politisk og kulturelt.

– Vi har fått masse respons på at denne boka trengs – og den har alt fått terningkast seks i Bergens Tidende, sier Marte Stubberød Eielsen, redaktør i Res Publica.

Filosofen Roman Krznaric er klar med Historie for fremtiden, en litt mindre nedslående bok om hvordan vi kan løse klimakrisen. I boken viser Krznaric hvordan vi kan lære av historien for å få hjelp til løse våre tids utfordringer – som vannmangel, økende ulikhet eller farene ved genmanipulering.

Så er det verdt å merke seg at Jonas Bals er klar med bind to om antifascismens historie, nemlig Kampen fortsetter – mot fascisme og rasisme 1940 til i dag. Historikeren, forfatteren og LO-rådgiveren Jonas Bals skriver her om antifascismen fra 1940 til i dag – inkludert gateslag mellom antifascister og innvandrerungdom mot nynazister i norske byer, noe forfatter Jonas Bals opplevde på nært hold.

Mange fagforente forfattere

– I Res Publica er vi særlig gode på bøker som er viktige for fagbevegelsen, og i høst handler de om fagbevegelsens historie (som tegneserie!), om antifasisme, fagorganisering og faglig kamp i hotell- og restaurantbransjen. Og i tillegg har vi en klassebevisst historiebok om poteten og om Norge. Mange av høstens forfattere jobber i fagbevegelsen eller har bakgrunn som tillitsvalgte, sier Stubberød Eielsen.

– Har dere en skjult skatt på høstlisten deres?

– I høst utgir vi historiker Trond Grams bok Potetlandet – en fortelling om Norge, der forfatteren skriver frem historien om Norge, gjennom poteten. Dette er altså en original Norgeshistorie om matauk og landbruk, om folkevekst og bosettingsmønstre, om industri og næringsliv, om kultur, politikk og tradisjon, sier Eielsen.

Det er også ferske forfattere på Res Publicas høstliste. Andreas Tharaldsen er ute med boka Hvem drepte kelneren? Et fag i forfall. Tharaldsen er faglært kelner og har gått på Forfatterstudiet i Tromsø – og det har resultert i et manifest for å gjenreise kelnerens ære og et litterært forsvar for håndverk.

– Boka har fått masse presseoppmerksomhet, kanskje fordi forfatteren skriver om et stort paradoks: Vi lever i en kultur med stor interesse for mat og drikke. Aviser og sosiale medier bugner over av restauranttips, vinanmeldelser og oppskrifter. Samtidig har kelneren mistet status og lønn. Og hva skjedde med yrkesstoltheten i serveringsbransjen?, spør Eielsen.

