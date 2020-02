Utsetter Bologna grunnet corona

Bologna bokmessen har blitt utsatt en måned grunnet utbruddet av coronaviruset i Italia. Messen var planlagt å åpne 30. mars, men er nå utsatt til tidsperioden 4. mai til 7. mai.

I en twitter-melding skriver messen selv dette:

⚠️ We hereby inform all Exhibitors and Visitors that due to the COVID-19 Coronavirus emergency Bologna Children’s Book Fair has been rescheduled for Monday 4 – Thursday 7 May 2020.

We will be releasing further organisational details in a few hours.

— BoChildren’sBookFair (@BoChildrensBook) February 24, 2020